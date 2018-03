Cuidados com os pés e o bem-estar do corpo

Você sabia que cuidando dos seus pés também está cuidando para o bem-estar do seu corpo? Há questões que devem ser consideradas com o objetivo de pensar na saúde dos pés.

Para explicar a importância desse cuidado, o DIÁRIO SAÚDE traz entrevista com a podóloga Liliane Damasceno. Ela explica que a podologia oferece tratamento, mas principalmente é uma ferramenta de prevenção quando o assunto são os pés e as unhas.

Como a podologia pode ajudar na saúde do corpo?

A podologia auxilia na prevenção e no tratamento de algumas doenças que podem surgir nos pés e unhas. As unhas nos falam muito de como está nossa saúde por completo. Sinais de manchas nas unhas são motivos de alertas, podendo ser causadas por fungos, através de baixa imunidade ou de algo mais grave, sendo assim devemos procurar um médico especialista (dermatologista). Outro exemplo são os calos nos pés que também são chamados de cravos, esses por sua vez podem prejudicar a marcha e resultar em dores nos pés, tornozelos e joelhos.

Quando procurar um profissional da podologia?

Em caso de unhas encravadas e infeccionadas, rachaduras nos pés, calos e calosidades, e principalmente como meio de prevenção.

Quais os problemas mais comuns que podem ser tratados. São necessárias várias seções para um tratamento completo?

São calos, calosidades, rachaduras e unhas encravadas. Alguns tratamentos como os calos e as calosidades trata-se em apenas uma seção. Mas, como todo tratamento é preciso acompanhamento.

Qual a importância da podologia para pessoas com diabetes?

O portador de diabete pode desenvolver algumas doenças no decorrer de sua vida e uma delas é a neuropatia. A neuropatia leva a perda da sensibilidade podendo aparecer uma lesão sem que a pessoa perceba e, com isso, desencadeando outras situações delicadas nos pés como infecções, pele ressecada, calosidades, fissuras, entre outras. Por isso, o tratamento periódico com um profissional técnico especializado em podologia é de grande importância… “A prevenção é o melhor caminho”

Quais cuidados adicionais as pessoas podem fazer no dia a dia para manter a saúde dos pés?

Calçados confortáveis, meias de algodão ajudam a manter os pés mais sequinhos evitando fungos e bactérias.