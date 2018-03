Testes para o América Vôlei

Que o projeto América Vôlei já é um sucesso consolidado ninguém mais tem dúvidas. Porém, para a temporada 2018, o objetivo do departamento de esportes do clube e dos técnicos Gilson Bispo e Leonardo Aguiar é dar oportunidade a mais garotos e garotas que desejem aprender e jogar voleibol. Os profissionais estiveram em algumas escolas divulgando o projeto e o trabalho desenvolvido no clube. Esta semana foi de receber no ginásio do clube centenas de jovens de diversas faixas etárias em busca de um lugar. Visando compromissos importantes como a etapa do campeonato Mineiro AR4, os treinadores estão intensificando o trabalho em duas frentes. Descobrir novos talentos, e aprimorar aqueles que já estão em nível de competição. O projeto tem contado com apoio dos conselheiros do clube, e de algumas empresas importantes. Irmão Supermercado, Rio Doce, Grupo Mais Café, Gás Santos, Tinauto Tintas, Quality Fruit. Outros parceiros já demonstraram interesse em participar do projeto que vai muito além do campo esportivo.

Mineiros: Jogo único?

O regulamento do estadual mineiro era um dos mais enxutos e objetivos do Brasil. Porém, os dirigentes resolveram fazer o que sabem de melhor, complicar. Agora temos uma fase de quartas de finais com jogo único. Significa que um time que fez uma campanha bem melhor que outro, caso tenha um dia infeliz e jogue mal, pode perder o campeonato em 90 minutos. Por isso, Atlético, Cruzeiro e América foram contrários as alterações. Sem falar que se aumentou uma data na tabela. Nos confrontos dessa semana, não tem como tirar o favoritismo de Cruzeiro contra Patrocinense, América diante do Boa Esporte, Atlético contra URT. Por outro lado, o confronto Tupi x Tombense é o mais equilibrado.

A classificação do Atlético foi mais sofrida que o esperado na Copa do Brasil. Embora tenha feito um bom primeiro tempo, faltou traduzir em gols as oportunidades. Além disso, Victor que viria a ser o herói nos pênaltis, falhou no gol de falta de Zé Antônio. Porém, pra sorte do Galo o gol qualificado não existe mais, a derrota de 2 a 1 levou para os pênaltis onde “São Victor” brilhou e se redimiu da falha no jogo. Entretanto, se quiser conquistar títulos esse ano, terá que melhorar muito.

Adeus Bebeto

Bebeto deve estar sendo recepcionado no céu por dois familiares que a exemplo dele amavam o futebol e o Botafogo. Seu tio João Saldanha foi o grande responsável pela formação da seleção de 1970, conhecidos como “as feras de Saldanha”. Por não aceitar que o general Médici interferisse em sua convocação, foi demitido e deu lugar a Zagalo. O presidente queria a convocação de Dadá Maravilha pra Copa. Além disso, João Saldanha era visto como comunista e subversivo. Bebeto também irá se encontrar com seu primo Heleno de Freitas. Um dos maiores craques do futebol brasileiro em todos os tempos e ídolo do Botafogo e Boca Jr. nos anos 40. Era visto como o príncipe do Rio de Janeiro. Além de galã, era um ótimo atleta. Mas seu comportamento arredio, indisciplina e a doença que adquiriu transformaram sua vida em uma trágica história. Nascido em São João Nepomuceno (MG), morreu num hospício em Barbacena. Tenho o livro de sua biografia e assisti ao filme “Heleno, o príncipe maldito”, estrelado por Rodrigo Santoro. Recomendo pra quem é apaixonado por futebol assim como eu.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br