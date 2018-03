Assaltantes levam lanche achando que era dinheiro

CARATINGA- No final da manhã desta sexta-feira (16),às 11h40, uma dupla de assaltantes rendeu um motociclista na rua Dona Julica, centro, próximo ao semáforo de acesso à avenida Moacyr de Mattos e à praça Cesário Alvim para roubá-lo. Os bandidos conseguiram tomar a bolsa do motociclista, mas só não imaginavam que nela teria lanche ao invés de dinheiro.

A ação dos bandidos assustou muitas pessoas que nesse horário estavam saindo de seus trabalhos para o almoço. Várias pessoas relataram o que viram e uma delas chegou a fazer foto da moto em que os assaltantes fugiram. Uma testemunha contou que viu quando os autores pararam no sinal, ao lado da vítima, e com uma arma de fogo, um deles desceu e a jogou no chão, arrancando a mochila que estava em suas costas. Em seguida, os autores fugiram pela avenida Moacyr de Mattos. Filmagens de comércios no entorno do local onde houve o assalto conseguiram mostrar toda a ação dos marginais.

Segundo o tenente Walace Miranda, os dois suspeitos estavam em uma moto Twister de cor escura, sendo que um vestia camiseta preta e o outro uma blusa branca. “Assim que ele (vítima) parou no sinal, o condutor da moto lhe apontou uma arma, provavelmente uma pistola 380 semiautomática, o garupa foi atrás e retirou a mochila. Pode ter acontecido de pensarem que era um malote ou ter escolhido a vítima ao acaso, não tem como precisar até localizar os infratores”, informou o oficial da PM.

A vítima, um homem de 29 anos, trabalha numa empresa do ramo de ferragens e para ‘azar’ dos bandidos, dentro da mochila havia apenas um lanche. Geralmente os assaltantes acompanham a rotina, principalmente de funcionários que levam malotes com dinheiro aos bancos até descobrirem seus horários e escolherem o dia para roubar.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.