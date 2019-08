98 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga

Encerramento da programação de aniversário terá a presença dos reverendos Hernandes Dias Lopes e Milton Ribeiro

CARATINGA- A Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga, situada à Rua João Pinheiro, 286, centro, está comemorando 98 anos. Para celebrar a data, uma programação especial tem sido realizada desde o dia 21 de julho, o encerramento está previsto com dois eventos. Hoje, às 19h30, o ginásio do Centro Universitário de Caratinga (Unec) recebe o reverendo Hernandes Dias Lopes. Já no domingo (4), reverendo Milton Ribeiro estará presente na sede da igreja, nos horários 9h e 18h30.

A IGREJA

O reverendo Teodomiro Fontes explica que a história da 1ª Igreja Presbiteriana é marcada pela fé e trabalho social. “A nossa igreja está caminhando para os 100 anos. Ela foi organizada em 14 de julho de 1921. Estamos fazendo essa programação de 98 anos já com os olhos no centenário. Estamos convidando toda a cidade para participar dessa festa. Somos a primeira igreja evangélica da cidade de Caratinga, temos uma história muito bonita aqui nessa cidade, construímos muitas coisas. Temos vários trabalhos sociais, com moradores de rua, população carcerária; em várias áreas da sociedade, com crianças, ajuda no reforço escolar; trabalhos espirituais e esporte. Queremos que toda a cidade se alegre conosco nesse aniversário”.

Somente na sede, são 260 membros da igreja. Além disso, são mais quatro congregações, no bairro Aparecida em Caratinga; nas cidades de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste; e em Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu. Ao todo, em torno de 420 membros considerando todas as congregações. “Às terças-feiras temos reunião de oração, às quintas-feiras estudo bíblico; aos domingos de manhã escola dominical, que abrange todas as faixas etárias, criança, adolescente, pré-adolescente, jovens e adultos, homens e mulheres. E também temos o culto de louvor e adoração às 18h30 aos domingos”.

Reverendo Teodomiro frisa a importância de celebrar a data e ressaltou o papel da igreja no desenvolvimento do setor educacional em Caratinga. “Pra nós é um privilégio muito grande poder comemorar os 98 anos da igreja. É uma história que temos com a cidade, essa igreja cresceu junto com a cidade de Caratinga, faz parte do desenvolvimento da cidade, já teve muito envolvimento na área da educação, com o pastor reverendo Uriel de Almeida Leitão, foi um desbravador aqui na área da educação na cidade; a primeira faculdade da cidade veio através da escola Presbiteriana que o reverendo Uriel começou”.

Além deste papel, a Primeira Igreja Presbiteriana se de destaca na mudança social, por meio de um trabalho espiritual, como cita o reverendo. “A transformação da pessoa como um todo, porque quando a pessoa entende o evangelho de Cristo não muda só a sua espiritualidade, mas toda sua vida, porque o evangelho é pleno, abençoa a pessoa no trabalho, em casa, na sua família, na escola, onde ele estiver. O evangelho muda a pessoa como um todo, nossa igreja já transformou milhares e milhares de pessoas, já fez diferença na vida de muitas pessoas e de muitas gerações. Temos 98 anos, no mínimo três ou quatro gerações de pessoas que passaram por essa igreja e fizeram diferença”.

Ele também relata pessoas que já passaram pela igreja e têm papel de destaque na sociedade. “Estava lendo uma das atas de 1952, vendo uma pessoa que foi presbítero dessa igreja e depois se tornou deputado federal, foi promotor de Justiça, alguns foram juízes. Foram formados aqui, tiveram seu caráter transformado, moldado aqui e depois foram exportados pelo mundo todo, Brasil todo, sendo um diferencial”.

Para reverendo Teodomiro, a igreja é o celeiro de Deus, onde as pessoas são cuidadas e tratadas. “Esse exército, que são preparadas e arregimentadas para fazer diferença onde elas forem. 98 anos que de fato têm uma relevância pelas vidas que foram transformadas, pelas pessoas que foram ajudadas e pelo processo de transformação e salvação que a igreja trouxe, através da mensagem que ela prega, que é do Evangelho de Jesus Cristo”.

CONVITE

A igreja espera grande público, principalmente, para a noite de hoje, quando o reverendo Hernandes Dias, pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, conferencista e escritor, com mais de 130 livros publicados estará em Caratinga. Reverendo Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana de Santos, também é esperado com grande expectativa.

Reverendo Teodomiro deixa o convite para que a população participe das comemorações. “Quero aproveitar e convidar a todos. Você que é aqui de Caratinga, quero convidar para que esteja conosco. Estará conosco o reverendo Hernandes Lopes, ele tem um programa de televisão na Band, um expositor da palavra de Deus, grande pregador e terá oportunidade de ouvi-lo. O reverendo Milton também estará conosco aqui na igreja, todos estão convidados. Para nós será, uma alegria muito grande ter você com a gente. Você é nosso convidado especial, não perca, vem estar conosco celebrando os 98 anos da nossa igreja. Que Deus esteja sempre abençoando nossa cidade, nossa igreja e as pessoas dessa cidade maravilhosa”.