97 casos descartados em Caratinga

São Domingos das Dores e Piedade de Caratinga seguem, até o momento, sem casos suspeitos para o covid-19

CARATINGA- Conforme boletim emitido pelo executivo, até as 16h50 de ontem, 97 casos suspeitos para covid-19 foram descartados em Caratinga. 131 casos ainda seguem em investigação, 11 pacientes permanecem internados e um óbito de uma paciente que residia em Vermelho Novo segue sendo investigado, aguardando-se resultado de exame.

Das 228 notificações registradas na cidade, 31 se referem a pacientes de Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Nova Iguaçu/RJ, Piedade de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta e Vermelho Novo.

REGIÃO

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em conta com algumas prefeituras da região para saber como está a questão da pandemia.

No município de São Domingos das Dores, os três casos que haviam sido notificados foram descartados.

Em Inhapim foram notificados até ontem 22 casos, sendo 14 descartados, quatro foram monitorados e já cumpriram quarentena e quatro são monitorados com sintomas gripais que não se enquadram para coleta de teste de acordo com Ministério da Saúde.

Em Ubaporanga dois pacientes cumpriram quarentena, três casos foram descartados e apenas um aguarda resultado do teste.

Em Piedade de Caratinga não há casos suspeitos. O prefeito Edinilson Lopes está mantendo as pessoas vulneráveis em casa com doação de cestas básicas, kits de higiene e para os mais carentes, auxílio moradia no valor de R$ 150,00.