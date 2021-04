9,5 toneladas de mercadorias distribuídas pelo Banco de alimentos

Benefícios para o pequeno produtor e para a população em situação de vulnerabilidade nutricional

CARATINGA- O Banco de Alimentos de Caratinga recebeu no primeiro trimestre de 2021, 56,8 toneladas de produtos adquiridos através da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Somente nesta segunda-feira, dia 12 de abril, foram 9,5 toneladas de mercadorias distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade nutricional.

Lorena Roza, nutricionista e presidente do Banco, falou sobre o trabalho desenvolvido pelo equipamento público de segurança alimentar, que tem como principal objetivo combater o desperdício e a fome. “No nosso município a obra foi concluída em 2019, anexo à Ceasa Minas e essa estrutura é mantida pela Prefeitura de Caratinga e o papel fundamental do banco de alimentos é o combate ao desperdício e à fome”.

De acordo com o produtor Arlem Raminho Gomes, o trabalho beneficia, e muito, a agricultura familiar. “São os dois lados da moeda, beneficia nós que somos produtores e também as pessoas que precisam receber nas suas casas para alimentação. O mundo inteiro está passando por um momento de dificuldade, então, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje o café está bom de preço, mas, não se sabe amanhã como está o comércio. Então, ajuda bastante, já sabe que o valor, entregou, tem ele em conta”.

Os produtos recebidos pelo Banco de Alimentos atendem cerca de 15 a 20 instituições semanalmente. Gustavo dos Santos, responsável pelo setor administrativo da Associação Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC) também falou sobre a importância do trabalho realizado pelo Banco de Alimentos. “É fundamental, somos uma instituição que depende da doação das pessoas. Esse projeto é muito importante, alimentamos os meninos que necessitam muito”, finaliza.