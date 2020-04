93% de beneficiários do Bolsa Família em abril têm direito ao Auxílio Emergencial

O valor supera R$ 4 milhões transferidos apenas neste primeiro mês de pagamento

CARATINGA- O aporte feito pelo Governo Federal devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) permitiu a inclusão de 65 beneficiários no Programa Bolsa Família (PBF) neste mês de abril em Caratinga. Com isso, o programa atingiu o número de 3.854 famílias beneficiadas no município. Na folha do mês de março, 3789 famílias foram beneficiadas, sendo o pagamento total de R$ 511.682 e benefício médio de R$ 187,29.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, das 3.854 famílias da folha de pagamentos do programa em abril, 93% (3.583) estão aptas a receber o Auxílio Emergencial desde o dia 16 de abril, o que ocorrerá durante três meses. O valor supera R$ 4 milhões transferidos apenas neste primeiro mês de pagamento. Conforme anunciou o governo, para as famílias do programa será pago o valor que for mais vantajoso entre o Auxílio Emergencial e o dos benefícios do Bolsa Família.

NACIONAL

A Região Sudeste soma mais de 1.650 municípios contemplados pelo programa. A maioria está em Minas Gerais. São 852 municípios beneficiados, num total de 1,076 milhão de famílias e R$ 1,1 bilhão em investimento. Na sequência aparece o estado de São Paulo, com 644 municípios, 1,6 milhão de famílias atendidas e R$ 1,623 bilhão em repasses. O Rio de Janeiro surge em seguida, com o Bolsa Família em 91 municípios, seguido pelo Espírito Santo, com 77.

BOM JESUS DO GALHO

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 85

Valor total da Folha do PBF- R$ 14.789,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 173,99

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 3.311

Total de famílias beneficiárias do AE- 2.207

Valor total da Folha do AE- R$ 2.441.400,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.106,21

CARATINGA

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 271

Valor total da Folha do PBF- R$ 34.100,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 125,83

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 5.266

Total de famílias beneficiárias do AE- 3.583

Valor total da Folha do AE- R$ 4.038.000,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.126,99

CÓRREGO NOVO

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 9

Valor total da Folha do PBF- R$ 1.487,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 165,22

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 491

Total de famílias beneficiárias do AE- 348

Valor total da Folha do AE- R$ 364.800,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.048,28

ENTRE FOLHAS

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 9

Valor total da Folha do PBF- R$ 1.303,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 144,78

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 848

Total de famílias beneficiárias do AE- 527

Valor total da Folha do AE- R$ 603.000,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.144,21

IMBÉ DE MINAS

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 29

Valor total da Folha do PBF- R$ 4.652,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 160,41

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 2.037

Total de famílias beneficiárias do AE- 1.266

Valor total da Folha do AE- R$ 1.383.600,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.092,89

INHAPIM

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 103

Valor total da Folha do PBF- R$ 16.313,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 158,38

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 4.359

Total de famílias beneficiárias do AE- 2.780

Valor total da Folha do AE- R$ 3.035.400,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.091,87

PIEDADE DE CARATINGA

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 34

Valor total da Folha do PBF- R$ 6.498,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 191,12

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.879

Total de famílias beneficiárias do AE- 1.195

Valor total da Folha do AE- R$ 1.366.200,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.143,26

PINGO-D’ÁGUA

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 21

Valor total da Folha do PBF- R$ 3.231,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 153,86

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 632

Total de famílias beneficiárias do AE- 460

Valor total da Folha do AE- R$ 505.200,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.098,26

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 32

Valor total da Folha do PBF- R$ 4.780,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 149,38

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.592

Total de famílias beneficiárias do AE- 1.004

Valor total da Folha do AE- R$ 1.142.400,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.137,85

SANTA RITA DE MINAS

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 9

Valor total da Folha do PBF- R$ 1.533,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 170,33

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 455

Total de famílias beneficiárias do AE- 293

Valor total da Folha do AE- R$ 333.600,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.138,57

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 7

Valor total da Folha do PBF- R$ 1.178,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 168,29

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.024

Total de famílias beneficiárias do AE- 597

Valor total da Folha do AE- R$ 674.400,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.129,65

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 29

Valor total da Folha do PBF- R$ 6.308,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 217,52

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.901

Total de famílias beneficiárias do AE- 1.154

Valor total da Folha do AE- R$ 1.289.400,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.117,33

UBAPORANGA

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 35

Valor total da Folha do PBF- R$ 5.472,00

Valor médio da Folha do PBF- R$ 156,34

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.924

Total de famílias beneficiárias do AE- 1.205

Valor total da Folha do AE- R$ 1.329.000,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.102,90

VARGEM ALEGRE

Programa Bolsa Família (PBF)

(Apenas famílias sem Auxílio Emergencial)

Total de famílias beneficiárias do PBF- 37

Valor total da Folha do PBF- R$ 5.889,0

Valor médio da Folha do PBF- R$ 159,16

Auxílio Emergencial (AE) / Programa Bolsa Família (PBF)

Total de pessoas beneficiárias do AE (pessoas com direito ao AE) – 1.176

Total de famílias beneficiárias do AE- 801

Valor total da Folha do AE- R$ 877.200,00

Valor médio da Folha do AE- R$ 1.095,13