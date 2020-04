92 casos descartados e um óbito em investigação

Paciente de Vermelho Novo tinha 68 anos de idade e faleceu no Hospital CASU

CARATINGA – Conforme boletim epidemiológico emitido às 16h30 de ontem, 92 casos suspeitos de covid-19 foram descartados em Caratinga; por outro lado, um óbito está em investigação. Trata-se de uma paciente de Vermelho Novo, 68 anos de idade, que deu entrada no Hospital CASU Irmã Denise na segunda-feira (20) e veio a óbito na terça-feira (21).

Até o momento, 220 casos foram notificados, sendo que 128 seguem e investigação e nove pacientes permanecem internados. Das 220 notificações, 29 notificações se referem a pacientes de Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Nova Iguaçu/RJ, Piedade de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta e Vermelho Novo.