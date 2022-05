‘90’s Outra Vez’ com Nathan Vieira Festa promete reviver o melhor som da década

CARATINGA – Acontece no dia 4 de junho, a partir das 16h no bar Clássico em Caratinga, a festa “90’s Outra Vez”, uma promoção do músico Nathan Vieira e sua banda. No repertório, o som das grandes bandas nacionais e internacionais que fizeram a cabeça da galera na década de 1990.

“O grande barato desse show é que ele é um passeio pelo que rolou no pop-rock da década de 90”. – comenta Nathan Vieira. “A gente escolheu as músicas baseado no que a gente ouvia e via tocar na MTV daquela época. Era o auge do grunge com bandas como o Nirvana, da galera mais pop a gente viu surgir gente muito boa como a Alanis Morissette, Oasis e Lenny Kravitz e ainda apareceram bandas relevantes no Brasil como o Rappa, Skank, Charlie Brown Jr e até os irreverentes Raimundos e Mamonas Assassinas”. Completa.

“90’s Outra Vez” marca a volta das apresentações de Nathan Vieira com sua banda nos palcos de Caratinga. Desde o carnaval de 2020, quando a pandemia de covid-19 forçou a parada do setor artístico, não acontecia uma apresentação com esse formato. “Foram mais de dois anos sem tocar em Caratinga com a banda. Um período de reestruturação mesmo, e de muito ensaio pra voltar com alguns diferenciais. Quem for ao show vai ver uma banda com uma cara e uma pegada diferente de antes da pandemia”, explica Nathan.

Além de Nathan Vieira e sua banda, “90’s Outra Vez” terá como convidada especial para o show de abertura a cantora e compositora caratinguense Lívia Junqueira, que além de clássicos noventistas em voz e violão também trará algumas canções de seu trabalho autoral.

A festa tem o apoio cultural do Soares Supermercados, ML Corretora e Dona Clô Rock Store. Os ingressos já estão sendo vendido a preço único de R$ 10,00, no Bar Clássico ou pelas redes sociais do músico Nathan Vieira: @nathanvieira_oficial.