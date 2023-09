8ª Subseção da OAB/MG presta homenagem ao magistrado José Antônio pelos 20 anos de serviços dedicados à Justiça

CARATINGA – A 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB Subseção Caratinga) reuniu-se em uma cerimônia para prestar homenagem ao magistrado José Antônio de Oliveira Cordeiro, juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Caratinga, pelos seus 20 anos de carreira na magistratura.

O evento, que foi marcado por momentos e palavras de reconhecimento, contou com as presenças dos magistrados Alexandre Ferreira (2ª Vara Cível), Consuelo Silveira Neto (1ª Vara Criminal e de Execuções Penais), Cleiton Luís Chiodi (3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri) e Jonatas Rodrigues de Freitas, juiz do Trabalho, bem como do representante da Polícia Militar do estado de Minas Gerais, o major Wesley Flávio Soares, além dos membros da diretoria da Subseção: Samuel André Carlos Franco (presidente), Adyr de Oliveira Junior (vice-presidente), Daniele Ferreira de Faria (secretária-geral), Adelaide de Paula Reis Lievore (tesoureira); dos membros do Conselho Subseccional: Luciene Silva Cirilo Alves, Raymanda Cristina Cesar Hudson e Robson Alves da Silveira; do Delegado da CAA/MG, Luis Eduardo de Araújo Gomes; dos presidentes das comissões temáticas da OAB Caratinga: Ingrid Brenda de Almeida Santana (Direito na Escola), Jéssica Batista Lopes Ferraz (OAB Jovem), Nathália Ferreira Oliveira Santos (Mulher Advogada), Rodrigo Alves de Melo (Esporte e Lazer).

A procuradora geral do município de Caratinga, Daniella Batista Sturzeneker Andrade; o chefe de Cartório da 72ª Zona Eleitoral de Caratinga, Arilson de Oliveira Carvalho; e Marcus Vinicius Arreguy Silva, ex-presidente da 8ª Subseção da OAB/MG, também prestigiaram o evento com suas presenças.

O magistrado José Antônio, cuja trajetória na magistratura é marcada por sua dedicação incansável à busca pela justiça e pelo respeito à lei, foi o centro das atenções naquela noite. A secretária-geral, Daniele Ferreira, e o presidente da OAB Caratinga, Samuel Franco, deram início à cerimônia com palavras de reconhecimento à importância do trabalho do magistrado ao longo de duas décadas e sua contribuição para a comunidade jurídica e a sociedade como um todo.

Durante a cerimônia, Samuel Franco entregou ao magistrado José Antônio uma placa de homenagem, gravada com uma mensagem de gratidão da OAB, como reconhecimento pelos seus serviços exemplares à Justiça. A placa simboliza a estima e a admiração da comunidade jurídica pelo magistrado.

Um dos momentos emocionantes da noite foi a homenagem à esposa do magistrado, Rose Cordeiro, que desempenhou um papel fundamental ao longo de sua carreira. Ela foi agraciada com flores e palavras de profundo agradecimento, em reconhecimento à sua inestimável contribuição como pilar de apoio e compreensão.

Em seu discurso de agradecimento, o magistrado José Antônio expressou sua gratidão à OAB e a todos os presentes, ressaltando a importância do sistema judiciário e o compromisso de todos os envolvidos em garantir a justiça para a sociedade.

Ele também destacou a relevância da parceria entre advogados, juízes e forças de segurança para o funcionamento adequado do sistema de justiça.

“A homenagem ao juiz de direito José Antônio pelos 20 anos de magistratura foi um momento especial que destacou a importância do compromisso com a justiça e o reconhecimento da comunidade jurídica pelos serviços prestados por este ilustre magistrado”, destacou o presidente da 8ª Subseção da OAB/MG.