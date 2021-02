Menor tentar fugir de carro, mas acaba sendo apreendido com drogas

CARATINGA – Um menor de 17 anos deu muito trabalho à Polícia Militar nesta última terça-feira (2), pois colocou a vida de pessoas em risco ao assumir direção perigosa e ainda foi apreendido por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo bairro Esplanada, militares viram o veículo Ford Focus de cor branca transitando pela via. No momento em que avistou a viatura policial, o menor tentou se abaixar, fechou os vidros, e de forma repentina, mudou bruscamente a direção em que seguia.

O veículo foi acompanhado, sendo em seguida ordenado a sua parada. Neste momento, o condutor desobedeceu à ordem e acelerou o veículo, saindo em alta velocidade onde havia diversas crianças e pessoas transitando pela via, colocando em risco a vida destes pedestres e demais condutores.

Quando o menor chegou ao final da rua Zeferino Ferreira Neto, já no bairro Santa Zita, onde não possui saída para veículos, ele parou o carro e tentou fugir a pé, porém foi alcançado e apreendido.

Após o condutor ser algemado, foi identificado como um menor que já possui passagem por ato infracional referente ao tráfico de drogas.

Durante as buscas dentro do veículo foram localizados 15 pinos com cocaína, quatro pedras de crack, R$1.780,00 e um aparelho celular.

O menor foi apreendido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.