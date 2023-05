834 alunos participaram dos Jogos Escolares em Caratinga

Confira as classificações finais nas modalidades disputadas

CARATINGA- Dos dias 15 a 20 de maio, Caratinga foi, por mais um ano, o ponto de encontro do esporte escolar na região. 20 municípios e 834 alunos participaram da Etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais / JEMG, o maior evento esportivo do Estado e que serve como vitrine para a descoberta de novos talentos esportivos.

Foram seis dias de intensas disputas no futsal, handebol, voleibol, basquete e xadrez que movimentaram 35 escolas e agitando os ginásios caratinguenses do CTC – Caratinga Tênis Clube; América Futebol Clube; Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro; UNEC – Campus II; Quadra da Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves e Casa Ziraldo de Cultura com a participação de alunos de 12 a 14 anos (módulo I) e 15 a 17 anos (módulo II).

Segundo Leandro Viana – responsável pela organização da Etapa do JEMG em Caratinga, “todos os anos, em Caratinga, temos a satisfação de receber estudantes atletas da nossa região para a disputa do JEMG. Novas histórias são contadas, novos talentos descobertos e uma certeza sempre – continuar investindo no esporte escolar é necessário e muito gratificante. Em 2023 ficará na lembrança o futsal feminino de Taparuba, o basquete masculino de Piedade de Caratinga, o voleibol da Escola Estadual Princesa Isabel, o handebol da Escola Estadual Engenheiro Caldas de Caratinga e o futsal masculino de Inhapim, juntamente com a alegria e o brilho no olhar dos demais participantes que engrandeceram essa semana de muitas emoções nas quadras. Agora, para os campeões é continuar os treinamentos, pois em julho haverá a Etapa Regional e os desafios serão maiores”.

A Prefeitura de Caratinga e a Superintendência Regional de Ensino agradecem a Secretaria de Saúde pelo brilhante trabalho realizado nas quadras com o atendimento médico aos atletas, à Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves pela cessão do espaço para as disputas de basquete, à Escola de Dança Aplauso, através da professora Juliana Anselmo pelo suporte na cerimônia de abertura; ao Centro Universitário de Caratinga – UNEC pela cessão do ginásio da Faculdade de Educação Física e a todos os municípios e escolas participantes do evento.

Os campeões nas modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados no xadrez na Etapa Microrregional estão classificados para a Etapa Regional que acontecerá entre os dias 3 a 9 de julho no município de Almenara, há 550 km de Caratinga.

Confira as classificações finais nas modalidades disputadas na etapa microrregional: