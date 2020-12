Artigos relacionados

DESTAQUES

E os destaques do DIÁRIO seguem repercutindo nas redes sociais. Ontem foram revelados os escolhidos nas categorias Polícia Militar e Polícia Civil. O tenente-coronel Luciano Reis e o delegado Alfredo Serrano foram bastante elogiados pelos internautas. Alfredo fez questão de compartilhar em sua rede social a satisfação pela homenagem: “Obrigado, Diário de Caratinga pelo reconhecimento. Estendo o destaque a toda a equipe da Delegacia de Ipanema, que são os responsáveis pelos resultados alcançados ao longo deste ano”. Luciano Reis também deixou sua mensagem: “Lisonjeado pelo reconhecimento. Agradeço imensamente a todos os parceiros e colaboradores, em especial, os meus nobres comandados. Sem eles, nada seria possível. Obrigado, Diário de Caratinga.

DESTAQUE JORNALISMO

Na categoria jornalismo, o DIÁRIO já homenageou Paula Soares (Doctum, 2012), Nohemy Peixoto (Diário de Caratinga, 2013), Israel Sales (Rádio Cidade, 2014), Edson Simões (Doctum TV, 2015), Rogério Silva (Rádio Cidade, 2016), Thiago Prudêncio (Doctum TV, 2017), o decano Humberto Luiz Salustiano Costa (Sistec, 2018) e Tarciane Vasconcelos (Inter TV, 2019). Este ano o Destaque no Jornalismo vai para Paula Lanes.

Paula Lanes

Paula já faz parte da equipe do DIÁRIO DE CARATINGA há quase 20 anos. Conquistou seu primeiro emprego, em 2001, ainda como recepcionista. Em seguida surgiu a oportunidade de fazer um teste na reportagem policial, o que ela declarar ter sido um “amor à primeira vista”. De lá para cá, muitos desafios, do impresso às redes sociais. Paula se reinventou em 2020 e está dando um show no Boletim Diário. Paula é impresso, Paula é vídeo, Paula é Diário! Parabéns!

DESTAQUE CULTURA

Vários nomes da Cultura já foram considerados destaques: em 2013, o professor Américo Galvão Neto, pelos trabalhos desenvolvidos à frente do Casarão das Artes. Em 2014, o escolhido foi Vinícius Faria, com o Cineclube Budega. Em 2015, Camilo Lucas foi o homenageado pelos 40 anos da Jararaca Alegre. Luana Bittencourt, no Ballet Bolshoi, em 2016. Em 2017, Marilene Godinho; em 2018 o cosmaker Marcelo Robocop e em 2019, a pianista Simone Leitão. Para 2020, o escolhido é Marko Santana.

Marko Santana

O super criativo Marko Santana dedica-se às artes plásticas desde a infância. Natural de Caratinga, é filho do pintor Marcos Santana e da enfermeira Maria José. Foi observando os trabalhos do pai que ele descobriu que também tinha o dom. Autodidata, tem várias de suas obras estampadas em locais de destaque, como no Salão do Júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa; um muro em homenagem ao Piter no Bairro Santa Zita e seu mais recente trabalho, no Mercado Municipal. Grande talento da nossa terra, artista que merece o reconhecimento.

DESTAQUE ESPORTE

O esporte de Caratinga sempre brilha com vários representantes medalhando e subindo aos pontos mais altos do pódio. O DIÁRIO já homenageou micaO, jogador profissional de LoL (2016); Clayton Rocha (2017); a ciclista Ana Laura (2018) e Marcos Toledo (2019). Em 2020, o destaque da categoria é Vitinho, atleta de vôlei.

Vitinho

Vitor Carvalho, o Vitinho, é filho de Adenilson Geraldo e Maria Aparecida. Atleta do Bairro Santo Antônio, de apenas 16 anos e que já vem mostrando todo o seu talento. No início do ano, ele foi convocado para a Seleção Mineira de Vôlei, no entanto, os planos precisaram ser adiados devido á pandemia. Meses depois, com a retomada de algumas competições, disputou a Super Liga C de Voleibol pela equipe do Acesita. Vitinho mostrou garra e persistência e é exemplo de quem não desiste dos seus sonhos. Que venham ainda muitas vitórias!

DESTAQUE JUSTIÇA

Nomes como dos juízes José Antônio de Oliveira Cordeiro, Alexandre Ferreira, Júlio Ferreira de Andrade, Marco Aurélio Abrantes (in memoriam), Consuelo Silveira Neto, Anderson Fábio Nogueira Alves e Marco Antônio de Oliveira Roberto desfilaram no rol dos destaques do DIÁRIO que atuam a serviço da Justiça na Comarca de Caratinga. Dentre os promotores já homenageados estão Igor Provinciali e Oziel Bastos de Amorim. Para 2020, Jorge Victor Cunha Barretto é o destaque, por sua atuação na Promotoria de Saúde e Defesa do Consumidor.

Jorge Victor

Natural de Salvador (BA), Jorge Victor é promotor de Justiça há seis anos; mestre e especialista em direitos difusos e coletivos pela PUC-SP. Atuando há um ano e seis meses em Caratinga, o promotor se destacou desde o início da pandemia, buscando providências junto aos órgãos públicos em relação ao combate à covid-19, bem como atenção às práticas de preços abusivos nos estabelecimentos durante esse período. O Ministério Público atuante soma forças com a competência de Jorge, destaque em 2020.