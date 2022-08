80 recenseadores dão início à coleta do Censo 2022 em Caratinga

DA REDAÇÃO- Após dois adiamentos – em virtude da pandemia, em 2020, e de cortes orçamentários, no ano seguinte –, teve início nesta segunda-feira (01/08), a coleta do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com informações do IBGE, a projeção da população brasileira para este ano é de cerca de 214,8 milhões de pessoas, e o Censo servirá para atualizar o número de brasileiros, sua distribuição no território e suas condições de vida. Para verificar o impacto da pandemia na mortalidade registrada no país, houve uma modificação no período de referência do quesito que investiga se faleceram pessoas em cada domicílio: de 12 para 42 meses anteriores à data de referência da pesquisa (meia-noite de 01 de agosto de 2022).

Ao longo dos próximos três meses, 80 recenseadores irão percorrer as localidades para registrar os endereços georreferenciados e aplicar os questionários nos domicílios de Caratinga, nesta que será a 13ª operação censitária do país. Além dos recenseadores, 10 supervisores farão a verificação e validação dos dados coletados. O lançamento do Censo aconteceu na manhã de ontem, na Praça Cesário Alvim.

Joelson de Carvalho, chefe da agência IBGE Caratinga, destaca que os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). “O crachá terá um QR Code, você pode apontar a câmera e conseguirá ver a identificação do recenseador. Se quiser também pode usar o 0800 721 8181, basta informar a matrícula ou algum documento do recenseador e o pessoal vai dizer se ele é ou não recenseador do IBGE. E tem também o site do IBGE, onde se pode verificar. Além disso, eles estão com o aparelhinho de coleta, onde ele vai coletar os dados”.

No Censo 2022, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. Joelson frisa a importância destas informações coletadas. “Os dados vão servir tanto para políticas públicas, quanto para iniciativa privada. Vamos ter primeiro a população, que é a base de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, então, a população é um dado já importante. E, além disso, vamos saber idade, sexo, trabalho, rendimento, algumas questões sobre deficiência, escolaridade. Vamos traçar um perfil mesmo da sociedade, tanto em Caratinga, quanto no Brasil. Isso é importante para as políticas públicas, para se saber onde investir e, também, para a iniciativa privada, que pode pegar o perfil do município e de repente fazer um investimento. Por exemplo, vamos construir um shopping em Caratinga? Qual o perfil da população de Caratinga e ao redor? Esses dados são apresentados pelo Censo também”.

Ícaro Freitas iniciou o trabalho como recenseador e afirma que conta com a colaboração da população e apoio à pesquisa que será desenvolvida até o mês de outubro. “Estou iniciando um novo trabalho como recenseador, vou fazer as visitas no Bairro Aparecida. Vamos coletar algumas informações para que possamos ter mais dados para que possamos desenvolver políticas públicas. Esse é o objetivo do IBGE, vou visitar vocês e espero que nos recebam muito bem, não só eu, como todos os colegas e que possamos desenvolver esse trabalho que é muito importante para o município de Caratinga”.

Questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet

Este ano, além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. De qualquer maneira, é preciso que o recenseador visite o domicílio, para captar a coordenada e fazer o contato com o morador.

A partir daí, o cidadão poderá realizar ou agendar a entrevista presencial, marcar com o recenseador uma entrevista por telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet. Se escolher responder pela internet, o informante receberá um e-ticket, com validade de sete dias.

A entrevista por telefone também será utilizada para aqueles que optarem pelo autopreenchimento pela internet, mas não concluírem o questionário. Para isso, o IBGE terá uma central telefônica exclusiva, o Centro de Apoio ao Censo (CAC), disponível via 0800 721 8181.

Os agentes do CAC responderão dúvidas em geral sobre o Censo, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante aprovação do morador, poderão preencher o questionário em entrevista. Essa autorização é concedida por meio de uma contrassenha, enviada por e-mail ou SMS, que permitirá ao agente do IBGE fazer o preenchimento.

Em caso de recusas ou ausência do morador, o IBGE tem uma estratégia de contingência. Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele deixará um bloco de recado e/ou tentará o contato por telefone, quando houver essa informação no DMC. Além disso, o recenseador deverá retornar ao domicílio, no mínimo, mais quatro vezes, sendo que uma obrigatoriamente em turno alternativo.