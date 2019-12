Projeto socioambiental propõe o consumo consciente

CARATINGA – Desta vez, a 7ª edição do Desapega em Caratinga aconteceu na sede do Tiro de Guerra da cidade. A proposta do evento é incentivar a reutilização de móveis, eletrodomésticos e utensílios de forma consciente. O projeto socioambiental aconteceu em dois dias. No sábado (30/11), foi o momento para desapegar, e os participantes entregaram no local vários itens, já no domingo (01), os interessados puderam buscar um produto que fosse útil para o momento.

O Desapega surgiu a partir da ideia de voluntários de criarem a “Garagem Solidária”. A intenção era colocar à disposição de interessados, sem custo, aquilo que estava sobrando em suas casas, que estivessem em bom estado de conservação e que pudesse ser reutilizados por outros, fazendo surgir assim o 1° Desapega. “A grande sacada do projeto Desapega é propor o consumo consciente. Todos nós temos alguma coisa em casa que está sobrando e que pode servir para alguém. Quando utilizamos ou reformamos, ajudamos a diminuir a retirada de insumos do planeta,” é o que o Eugênio Maria Gomes, representante da FUNEC e um dos organizadores do projeto.

O Desapega reúne a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), Lions Clube Caratinga Itaúna, Movimento Amigos de Caratinga (MAC), e o Tiro de Guerra de Caratinga, instituições parceiras que acreditam na força do projeto. “O sentimento é de gratidão por fazer a solidariedade acontecer” é que diz a Rosângela Maria Medeiros Santana, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

Aparecida Pinheiro é faxineira e já considera o Desapega uma tradição. Ela conta que participou de todas as edições do projeto e este ano, mais uma vez, não perdeu a oportunidade. “Tenho muita coisa em casa que conquistei aqui no Desapega. O projeto é muito bom e ajuda muitas pessoas”, relata Aparecida.

O 7º Desapega foi considerado, pelos organizadores, a melhor edição do projeto, o que já garante uma próxima oportunidade do evento em data ainda a ser definida.