78,55 celulares para cada 100 habitantes

71.884 aparelhos móveis em Caratinga em novembro de 2019

DA REDAÇÃO- Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que o Brasil terminou novembro de 2019 com 228,5 milhões de celulares e densidade de 108,21 cel/100 hab.

Em Caratinga, os números apontam para o penúltimo mês do ano passado um total de 71.884 celulares, com uma densidade de 78,55 aparelhos móveis para cada 100 habitantes. A maioria dos celulares funciona como pré-pago, mas, o pós-pago avança, sendo quase metade para cada modalidade de uso.

As operadoras mais utilizadas são a Vivo (72,88%) e a Oi (14,69%). Já a tecnologia que se destaca por número de usuários é o 4G, presente em 51.424 aparelhos, o que representa 71.54%. São 68.900 celulares para pessoa física (95.85%) e 2.984 para pessoa jurídica (4.15%).

Ainda conforme a Anatel, dentre os municípios com código 33, Caratinga é o quarto município do ranking de densidade de acessos para cada 100 habitantes, ficando atrás apenas de Governador Valadares, Manhuaçu e Teófilo Otoni.

Na região o segundo município com o maior número de celulares é Inhapim com 16.326 aparelhos, seguido por Bom Jesus do Galho, que contabilizou 6.645. Confira os dados completos para os demais municípios:

BOM JESUS DO GALHO Celulares: 6.645 Densidade: 44,49 cel/100 hab. Market Share: VIVO 4.805 72.31% OI 1.694 25.49% CLARO 127 1.91% TIM 19 0.29% Modalidade: Pré-pago 4.181 62.92% Pós-pago 2.464 37.08% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 6.599 99.31% Pessoa Jurídica 46 0.69% Tecnologia: 4G 4.019 60.48% 3G 1.669 25.12% 2G 957 14.40%

CARATINGA Celulares: 71.884 Densidade: 78,55 cel/100 hab. Market Share: VIVO 52.390 72.88% OI 10.561 14.69% CLARO 4.538 6.31% TIM 4.388 6.10% NEXTEL 7 0.01% Modalidade: Pré-pago 37.025 51.51% Pós-pago 34.859 48.49% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 68.900 95.85% Pessoa Jurídica 2.984 4.15% Tecnologia: 4G 51.424 71.54% 3G 13.629 18.96% 2G 6.831 9.50%

CÓRREGO NOVO Celulares: 1.651 Densidade: 59,58 cel/100 hab. Market Share: OI 990 59.96% VIVO 648 39.25% TIM 8 0.48% CLARO 5 0.30% Modalidade: Pré-pago 1.216 73.65% Pós-pago 435 26.35% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 1.649 99.88% Pessoa Jurídica 2 0.12% Tecnologia: 4G 1.013 61.36% 3G 338 20.47% 2G 300 18.17%

ENTRE FOLHAS Celulares: 2.729 Densidade: 50,82 cel/100 hab. Market Share: VIVO 2.148 78.71% OI 553 20.26% CLARO 15 0.55% TIM 13 0.48% Modalidade: Pré-pago 1.867 68.41% Pós-pago 862 31.59% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 2.717 99.56% Pessoa Jurídica 12 0.44% Tecnologia: 4G 1.687 61.82% 3G 622 22.79% 2G 420 15.39% IMBÉ DE MINAS Celulares: 2.063 Densidade: 29,89 cel/100 hab. Market Share: VIVO 1.227 59.48% OI 821 39.80% CLARO 9 0.44% TIM 6 0.29% Modalidade: Pré-pago 1.554 75.33% Pós-pago 509 24.67% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 2.035 98.64% Pessoa Jurídica 28 1.36% Tecnologia: 4G 1.322 64.08% 3G 425 20.60% 2G 316 15.32%

INHAPIM Celulares: 16.326 Densidade: 67,63 cel/100 hab. Market Share: VIVO 8.648 52.97% CLARO 3.585 21.96% OI 2.726 16.70% TIM 1.367 8.37% Modalidade: Pré-pago 10.549 64.61% Pós-pago 5.777 35.39% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 15.863 97.16% Pessoa Jurídica 463 2.84% Tecnologia: 4G 10.965 67.16% 3G 3.539 21.68% 2G 1.822 11.16%

PIEDADE DE CARATINGA Celulares: 3.892 Densidade: 45,44 cel/100 hab. Market Share: VIVO 3.770 96.87% OI 60 1.54% CLARO 38 0.98% TIM 23 0.59% NEXTEL 1 0.03% Modalidade: Pré-pago 2.445 62.82% Pós-pago 1.447 37.18% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 3.822 98.20% Pessoa Jurídica 70 1.80% Tecnologia: 4G 2.568 65.98% 3G 794 20.40% 2G 530 13.62%

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Celulares: 4.125

Densidade: 50,63 cel/100 hab.

Market Share: VIVO 3.697 89.62% OI 267 6.47% CLARO 122 2.96% TIM 39 0.95% Modalidade: Pré-pago 2.310 56.00% Pós-pago 1.815 44.00% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 4.091 99.18% Pessoa Jurídica 34 0.82% Tecnologia: 4G 2.734 66.28% 3G 909 22.04% 2G 482 11.68%

SANTA RITA DE MINAS Celulares: 3.759 Densidade: 52,12 cel/100 hab. Market Share: VIVO 3.120 83.00% OI 368 9.79% CLARO 243 6.46% TIM 28 0.74% Modalidade: Pré-pago 2.106 56.03% Pós-pago 1.653 43.97% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 3.702 98.48% Pessoa Jurídica 57 1.52% Tecnologia: 4G 2.561 68.13% 3G 770 20.48% 2G 428 11.39%

SÃO DOMINGOS DAS DORES Celulares: 2.410 Densidade: 42,70 cel/100 hab. Market Share: OI 1.293 53.65% VIVO 1.083 44.94% CLARO 22 0.91% TIM 12 0.50% Modalidade: Pré-pago 1.839 76.31% Pós-pago 571 23.69% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 2.353 97.63% Pessoa Jurídica 57 2.37% Tecnologia: 4G 1.573 65.27% 3G 479 19.88% 2G 358 14.85%

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA Celulares: 2.649 Densidade: 40,41 cel/100 hab. Market Share: OI 1.734 65.46% VIVO 892 33.67% TIM 13 0.49% CLARO 10 0.38% Modalidade: Pré-pago 2.242 84.64% Pós-pago 407 15.36% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 2.642 99.74% Pessoa Jurídica 7 0.26% Tecnologia: 4G 1.643 62.02% 2G 508 19.18% 3G 498 18.80%

UBAPORANGA Celulares: 6.904 Densidade: 55,36 cel/100 hab. Market Share: VIVO 4.049 58.65% CLARO 2.624 38.01% OI 139 2.01% TIM 92 1.33% Modalidade: Pré-pago 4.331 62.73% Pós-pago 2.573 37.27% Tipo de Pessoa: Pessoa Física 6.788 98.32% Pessoa Jurídica 116 1.68% Tecnologia: 4G 4.469 64.73% 3G 1.927 27.91% 2G 508 7.36%