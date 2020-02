CARATINGA – A Polícia Militar Rodoviária começa na próxima sexta-feira (21) a operação Carnaval. A ação termina na quarta-feira (26). O comandante do 3º pelotão, que abrange toda a região de Caratinga, Manhuaçu e Espera Feliz, tenente Marcos Arthuzo disse que os focos da fiscalização serão condutas irregulares como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e excesso de passageiros.

Ações preventivas e repressivas serão realizadas com efetivo maciço, para garantir a segurança no trânsito. Ainda de acordo com tenente Arthuzo, um reforço policial será empregado em Raul Soares, Manhumirim, São Domingos das Dores, Imbé de Minas e Ipanema, onde terão festas de carnaval.

As orientações da polícia para quem vai viajar é não fazer uso de bebida alcoólica ao volante, fazer a manutenção do veículo, e ter atenção redobrada nas estradas que com período de chuvas estão com muitos buracos.

A operação Lei Seca será desenvolvida todos os dias. “A principal orientação para as pessoas é que ao fazer uso de bebida alcoólica, não assumam a direção de veículos”, enfatizou o tenente.

O oficial informou que todos os crimes às margens da rodovia serão coibidos e ainda será feito o serviço de polícia preventiva com objetivo de levar conforto aos foliões.