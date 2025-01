72ª Companhia de Polícia Militar tem novo comandante

Tenente Maxwell de Andrade Gomes assumiu o comando, sucedendo capitão Túlio

MANHUAÇU– A 72ª Companhia de Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Manhuaçu, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Reduto, São João do Manhuaçu e Luisburgo, está sob nova liderança. Tenente Maxwell de Andrade Gomes assumiu o comando, sucedendo capitão Túlio, que foi promovido a major e designado para o subcomando do 14º Batalhão em Ipatinga.

Natural de Manhuaçu, tenente Maxwell iniciou sua trajetória na Polícia Militar de Minas Gerais em 2008 como soldado no 11º Batalhão. Desde então, construiu uma carreira sólida e marcada por importantes conquistas:

Formação Acadêmica e Especializações

Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) – 2008

Graduação em Direito – 2008

Pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal – 2010

Curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel – 2014

Curso de Formação de Oficiais (CFO) – 2016

Pós-graduação em Gestão de Polícia Ostensiva – 2016

Atuação e Experiência

Comandou o 4º Pelotão da 29ª Cia PM em Lajinha, Pelotão Tático Móvel e comandante do 1° Setor da 72ª Companhia, destacando-se pelo comprometimento com a segurança pública e a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas. Além de suas atividades operacionais, é professor em cursos de formação da PMMG, lecionando disciplinas como Policiamento Ostensivo Geral, Gestão de Serviços de Segurança Pública, Direito Penal e Processual Penal.

Tenente Maxwell assume o comando da 72ª Companhia com entusiasmo e determinação. “O desafio é grande, mas com a dedicação e o comprometimento da tropa, tenho certeza de que alcançaremos excelentes resultados para a segurança da nossa região”, assegurou o oficial.