71ª zona eleitoral tem novo titular

Juiz Marco Antonio de Oliveira Roberto assume função e destaca trabalhos em andamento

CARATINGA- Marco Antonio de Oliveira Roberto assumiu no último dia 18 de janeiro a titularidade da 71ª zona eleitoral da comarca de Caratinga. Como a função de juiz eleitoral é transitória, o magistrado substitui o juiz José Antônio de Oliveira Cordeiro, que exerceu a função no último biênio.

Marco é diretor do foro e juiz da 2ª Vara Criminal. Após mais de quatro anos desde a última vez que foi designado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ele regressa à função. “Eu atuei na Justiça Eleitoral desde o início da minha carreira. Entrei em exercício no começo de 2013, trabalhei na Comarca de Conselheiro Pena na época de vara única e acumulava também a função eleitoral. Depois, atuei em 2016 em Januária e, agora, assumi novamente como juiz eleitoral titular”.

O juiz ressalta que a Justiça Eleitoral tem por função atuação no processo eleitoral. “A função precípua é processar e aplicar a legislação eleitoral, que é bem ampla e também no que se refere aos atos necessários para o exercício da cidadania, como expedição de título de eleitor e alistamento eleitoral, por exemplo”.

2021 não é um ano eleitoral, porém, o trabalho da Justiça Eleitoral é contínuo. “É bom lembrar que a eleição acabou recentemente, mas, ainda existem procedimentos que estão em andamento. Estamos na fase da prestação de contas da campanha, que é feita uma análise técnica, para ver se as doações foram legais, as despesas estiveram de acordo com a legislação, entre outros aspectos operacionais. As contas são julgadas e podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou desaprovadas”.

O juiz ainda cita outros trabalhos que estão em andamento, relacionado a apuração de denúncias. “Existem algumas ações envolvendo acusação de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Estão sendo processados, dando devido andamento, observando o devido processo legal”.

Caratinga possui duas zonas eleitorais, assim, ocorre uma divisão de trabalhos. Caratinga e municípios da região são de responsabilidade da comarca e Marco destaca suas expectativas. “Que essas demandas sejam resolvidas no tempo oportuno, de uma maneira adequada e que agora estando em ano não eleitoral, que os serviços continuem fluindo normalmente, com regularidade, apesar das restrições decorrentes da pandemia”.