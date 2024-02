70 pessoas participam de mutirão de cirurgias de catarata

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no domingo (04), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o primeiro mutirão de cirurgias de catarata de 2024. A iniciativa beneficiou cerca de 70 pessoas que aguardavam pelo procedimento.

A catarata é uma doença que causa a opacidade do cristalino, lente natural do olho, e leva à perda progressiva da visão. A cirurgia de catarata é um procedimento simples e seguro que restaura a visão dos pacientes.

Em 2022, o município realizou 336 cirurgias de catarata. Já em 2023, foram 420 procedimentos. A estimativa para 2024 é realizar mais de 500 cirurgias. Desde 2017, ano a ano, a Prefeitura de Caratinga zera a fila de espera de cirurgias de catarata no município.

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, destaca a importância do mutirão para a qualidade de vida dos pacientes. “Com esse mutirão, cerca de 70 pessoas voltarão a enxergar melhor e a realizar suas atividades diárias com mais independência e segurança. Devolver a visão é devolver a qualidade de vida”, afirma o prefeito.

Todos os procedimentos do mutirão são custeados com recursos próprios do município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Apenas no mutirão deste domingo, a Prefeitura investiu R$ 133.700,00.

“O mutirão de cirurgias de catarata é mais uma ação da Prefeitura de Caratinga que demonstra o compromisso com a saúde da população. A iniciativa garante o acesso a um tratamento eficaz e seguro para pessoas que aguardavam pelo procedimento, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar”, frisa o chefe do executivo.