Evento será no dia 27 de outubro, na Praça da Estação

CARATINGA – O 6º Encontro de Carros Antigos de Caratinga será realizada no dia 27 de outubro (domingo), das 9h às 17h, com entrada franca. Pela primeira vez será em um novo endereço, na Praça da Estação.

O produtor cultural Edra, realizador do evento, conta com o apoio integral da Prefeitura de Caratinga e a parceria do “Os Intocáveis – Clube de Carros Antigos de Caratinga”. “O Encontro, que já virou uma tradição na cidade e região, espera manter o sucesso de público e participação dos clássicos do automobilismo das cidades vizinhas e da região, a maioria de Governador Valadares, Ipatinga e Manhuaçu, além de algumas cidades do estado do Espírito Santo que sempre marcam presença”, afirma Edra.

ATRAÇÕES

Com várias atrações, Food Truck, atividades para crianças, sorteios de brindes, shows de cantores e bandas da cidade, o evento será realizado junto com a festa do servidor público, promovida pela Prefeitura de Caratinga. “Entre as atrações teremos também a apresentação do grupo “Rolimã na Veia”, que foi um dos destaque no encontro do ano passado”, acrescenta Edra.

NOVIDADE

A grande novidade para este ano será a “Ginkana de Obstáculos” com disputa de casais em cada veículo entre alguns dos expositores de carros antigos, procurando fazer em tempo mais rápido os obstáculos no percurso da pista que destinada para a competição. Serão três disputas, uma delas será entre um casal de atleticanos contra um casal de cruzeirenses.

INSCRIÇÃO/ WhatsApp (33) 99150.3693

Não é cobrada nenhuma taxa para o proprietário inscrever o seu carro antigo, mas doação de alimentos é obrigatória. E o inscrito tem também mais três opções de participação:

Opcional A: Doação + R$ 50,00 – Com direito a uma Camisa do Evento, Troféu de Participação e Kit Brindes;

Opcional B: Doação + R$ 40,00 – Com direito a uma Camisa do Evento;

Opcional C: Doação + R$ 25,00 – Com direito ao Troféu de Participação

“Os proprietários se esmeram em caprichar o máximo na apresentação de sua relíquia. Muitos se deslocam de longe para participar. Todos são muitos importantes e o principal motivo da festa é promover o antigomobilismo e integração dos apaixonados pela história e beleza dos carros antigos. Todos merecem ser contemplados com um troféu, mas isso fica inviável pelo custo. Pensando nisso, resolvemos dar a opção da taxa para que todos possam ter a oportunidade de levar uma lembrança do evento”, esclarece Edra.

CAMPANHA DE ALIMENTOS

A entrada é franca e a organização do evento convoca os visitantes a reforçar a campanha de roupas, cobertores, agasalhos e, principalmente, de alimentos que serão destinadas a Cantina Áurea / Grupo Espírita Dias da Cruz. Para facilitar, será montado um ponto de vendas de alimentos no local.