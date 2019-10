6º Encontro de Carros Antigos de Caratinga é neste domingo (27)

CARATINGA – Será neste domingo (27), no local que se estende da Praça Calógeras (CTC) até o final da avenida Marechal Deodoro, o do 6º Encontro de Carros Antigos de Caratinga, no horário de 09 às 17 horas. O evento é promoção da Estação Cultural de Caratinga, presidida produtor cultural Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra, em parceria com os “Os Intocáveis – Clube de Carros Antigos de Caratinga”.

Segundo Edra, animação é a tônica do evento e neste ano promete não ser diferente. Além da exposição dos carros, a edição terá como atrativos para o público a apresentação de show com os cantores Dedéu e Daywisson Dhalma com o show “Nós Dois”, participação do grupo “Rolimã na Veia”, sorteios de brindes e a presença de Food Truck.

Não é cobrada nenhuma taxa para o proprietário inscrever o seu carro antigo, mas doação de alimentos é obrigatória. O inscrito tem também mais duas opções de participação: Opção A: Doação + R$ 35,00 – com direito a um troféu de participação e kit brindes; Opção B: Doação + R$ 25,00 – Com direito ao troféu de participação.

A entrada à área do evento é franca, porém, a organização convida aos visitantes para se aderirem à campanha de doação, trazendo roupas, agasalhos, cobertores e alimentos, que serão destinadas a Cantina Áurea do Grupo Espírita Dias da Cruz.