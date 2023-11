6ª Feira de Turismo Vale do Aço começa nesta quinta (23)

Os participantes são de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Ipaba e Inhapim

IPATINGA – O Parque Ipanema será palco da 6ª Feira de Turismo do Vale do Aço, que começa nesta quinta (23), às 19h, com solenidade e show da banda Gertrudes. Com o tema “Surpreenda-se com o Vale Além do Aço”, a programação do evento traz gastronomia, artesanato, shows, exposição, oficinas e palestras, além do Circuito Cervejeiro. Entrada gratuita. A programação está disponível no Instagram @valedoacodestinoturistico e site www.turismovaledoaco.com.br.

As atrações culturais da 6ª Feira de Turismo continuam na sexta (24/11), às 17h com o show da cantora Grendhelly, e às 20h, da Banda Trio Jack. Já no sábado (25), às 12h, será a apresentação do Congado Mirim Ipatinga e Congados e Marujada. Às 13h, o cantor Douglas Netto anima os visitantes do evento. E às 20h, o show com a Banda Trio Saculejado.

A Feira de Turismo do Vale do Aço reúne a cadeia produtiva do turismo regional e propõe discussões sobre as potencialidades do setor. É realizada pela Prefeitura de Ipatinga, Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM), Sebrae Minas e Vale do Aço Conventions e Visitors Bureau, com produção da Fino Trato Produção Cultural. Conta com o apoio do Conselho de Turismo de Ipatinga (Comtur), Aciapi, CDL de Ipatinga e Agência de Desenvolvimento da Regional Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA).

Palestras e oficinas

Para impulsionar a atividade turística na região, o evento promove também uma programação de palestras e oficinas gratuitas ministradas pelo Sebrae Minas, que nesta edição trazem temas como marketing, storytelling, empreendedorismo feminino e artesanato. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

“As capacitações não apenas fortalecem os negócios locais, mas também desempenham um papel crucial no desenvolvimento sustentável do turismo no Vale do Aço. Ao investir em conhecimento especializado, estamos construindo uma base sólida que impulsiona a inovação e o crescimento, consolidando nossa região como um destino turístico. Essas iniciativas vêm para aprimorar habilidades técnicas e elevar significativamente o padrão de atendimento dos estabelecimentos, elementos que são essenciais para proporcionar uma experiência turística excepcional”, destaca o analista do Sebrae Minas Regional Vale do Aço, Alessandro Challub.

Na sexta (24), a programação começa às 9h com a palestra “Como estimular o marketing feito pelo turista?”, simultaneamente haverá a oficina de “Artesanato para Criar um diário de bordo com as temáticas do Vale Além do Aço”. A tarde segue com a oficina de “Storytelling – Como contar a história do seu produto/serviço” e com a oficina “Marketing afetivo: simplicidade e emoção na comunicação do turismo”, ambas com início às 13h30. A noite ainda conta com a palestra “Roteiros turísticos regionais: integração de municípios e fortalecimento da identidade do território”, às 19h.

A Feira de Turismo continua no sábado (25/11), às 9h, com as oficinas “Observação de aves como oportunidade para o turismo no Vale do Aço” e de “Roteiros criativos e que envolvam a cadeia do turismo”. Às 10h, o debate continua com a palestra “Mulheres Empreendedoras no Turismo Regional. A programação segue às 13h30, com as oficinas

de “Fotografia de viagem: capturando momentos memoráveis para compartilhar” e “Pitch Elevator – Estratégias de apresentação para boas práticas locais”. Às 16h, será a palestra Experiências inefáveis, do real ao imaginário – Inspirações do Caminhos de Rosa.

Exposição

A área de exposições da 6ª Feira de Turismo do Vale do Aço contará com 16 estandes dos empreendimentos selecionados por meio de edital. Os participantes são de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Ipaba e Inhapim e levarão para a Feira artesanato, comidas e bebidas e produtos turísticos. A praça de alimentação contará com os food trucks Caramelados Lanche e Petiscaria de Rua, além da cervejaria Etherna Cervejas Especiais (Inhapim), além dos participantes do Circuito Cervejeiro Ipatinga.

SERVIÇO

6ª Feira de Turismo Vale do Aço

23 a 25 de novembro

Quinta (19h às 21h), Sexta e sábado (9h às 21h)

Parque Ipanema – Ipatinga (MG)

Inscrições para as capacitações: https://www.sympla.com.br/6-feira-de-turismo-do-vale-do-aco__2218836

Mais informações: Instagram @valedoacaodestinoturistico e www.turismovaledoaco.com.br.