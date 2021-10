6ª edição da Feira Literária conta mais uma vez com o apoio da FUNEC e de outros parceiros

CARATINGA – A FUNEC, mais uma vez cumprindo o seu papel sociocultural e trabalhando em prol da comunidade, presta apoio à realização da 6ª edição da Feira Literária. O evento é promovido pela ACL, Academia Caratinguense de Letras, e pelos seus parceiros, a própria Fundação Educacional de Caratinga; o Lions Clube Caratinga Itaúna; o Movimento Amigos de Caratinga, MAC; e o Tiro de Guerra da cidade. A presidente da ACL, Lígia Maria dos Reis Matos, a Liginha, demonstrou otimismo com a realização da Feira. Sobretudo, pelo fato de ela voltar a ser presencial. “A 6ª edição da Feira nos traz muita alegria por finalmente conseguir voltar a realizá-la de forma presencial. O que importa na verdade é a satisfação das pessoas em ter contato com o livro, vê-lo, folheá-lo, e com isso, poder escolher a publicação que mais lhe agrade, de acordo com o seu gosto e estilo”.

A Feira Literária é realizada desde 2016 e em 2021 será no Coreto Ronaldo Calazans, Praça Cesário Alvim, centro de Caratinga, no dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. O início das atividades será às 9h. O subtenente Emerson Ferreira dos Santos, instrutor do Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga, um dos parceiros do evento, não tem medido esforços para que tudo seja um sucesso. “O Tiro de Guerra atuará como ponto de coleta e estará presente com os atiradores no dia do evento, ajudando no recolhimento e distribuição dos livros. Estaremos também com nossas portas abertas de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, em nossa sede, na Rua Cel. Galdino Pires, e convidados você que tenha um livro em casa, que já o leu e queira doá-lo, que assim o faça. Será muito útil para outra pessoa”.

A 6ª edição da Feira Literária leva o nome do professor e escritor José Lacerda da Cunha. Em uma reunião na última segunda-feira (04/10) na sede da Pró-reitoria de Pós-graduação do Unec, que contou com a participação dos organizadores, foram acertados os detalhes do evento, que tem o intuito de incentivar e promover o hábito da leitura. “É o momento de buscar mais conhecimento. Para isso, recebemos e doamos livros para quem se interessar, tiver o hábito da leitura. O Lions se orgulha de poder participar e apoiar a iniciativa.” É o que pensa Vânia Celeste Soares de Souza, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

O MAC, Movimento Amigos de Caratinga, também se fez presente ao encontro e foi por meio de sua secretária, Silvia Moreira Soares Bitarães. “Compartilhar livros é compartilhar cultura, conhecimento, ajudar na educação. A leitura não pode perder o seu valor. Temos um livro que já lemos, vamos dar a oportunidade para as outras pessoas o lerem também. Esperamos que a comunidade caratinguense prestigie o momento.”

Através da Feira do Livro os parceiros recebem e distribuem os exemplares gratuitamente à população. Até a véspera do evento, no dia (28/10), existirão pontos de coleta nas sedes ou através de representantes dos órgãos parceiros, para a arrecadação das publicações que serão distribuídas.

Pró-reitor de Pesquisa Pós-graduação e Extensão do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, o professor e escritor Eugênio Maria Gomes também se mostrou animado com a volta da Feira. Eugênio é um dos idealizadores e entusiastas do projeto. “A FUNEC está sempre presente junta desses parceiros, e nesse projeto literário, estamos lançando a nossa 6ª Feira. Entendemos que é importante que o livro circule. O livro precisa sair da prateleira, mudar de lugar, de mãos, mudar de olhar, e fazer com que os leitores possam viajar em leituras diferentes. Essa é a nossa ideia”.

Serão adotadas todas as medidas e protocolos de segurança necessários, em razão da pandemia da Covid-19, para que cada pessoa possa doar ou retirar seu livro de forma segura. “Teremos toda a segurança necessária. Seguiremos todos os protocolos, é importante que se diga. Nossos parceiros estão preocupados com esse momento e entendem a situação, mas entendem também que as atividades precisam acontecer. Ano passado a Feira foi on-line. Agora, estamos voltando de forma presencial, e vamos fazê-la da forma adequada, seguindo as orientações das autoridades de saúde. É importante que cada um contribua doando e recebendo livros,” concluiu Eugênio Maria.