No dia 7 de dezembro de 2024, o Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário foi palco de uma celebração especial: os 66 anos de vida sacerdotal de Monsenhor Raul Motta de Oliveira.

Nascido em 1929, em Inhapim, no seio de uma família profundamente religiosa, Mons. Raul foi ordenado presbítero em 1958, por Dom José Eugênio Corrêa. Desde então, dedicou sua vida ao serviço da Diocese de Caratinga, desempenhando inúmeros ofícios com zelo e dedicação. Foi Reitor do Seminário, Administrador Diocesano, Pároco da Catedral São João Batista, Vigário Geral e Pároco em diversas paróquias. Além disso, contribuiu significativamente para a implantação da Cúria Diocesana, coordenou a Revista Diretrizes e os Grupos de Reflexão, e compartilhou seu conhecimento como professor de Latim, entre tantas outras atividades.

Atualmente, Mons. Raul é responsável pelo Arquivo Diocesano, onde continua sua missão com entusiasmo e alegria, características que são sua marca registrada. Desde que completou 75 anos e se tornou pároco emérito da Catedral São João Batista, reside no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, local que acolheu a celebração da data jubilar.

Fonte e fotos: Diocese de Caratinga