62º BPM terá Estande de Tiro

Credenciamento para licitação segue até o dia 27 de maio

DA REDAÇÃO- O Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pela 12ª Região da Polícia Militar, abriu licitação destinada à contratação de empresa de arquitetura/engenharia para a construção do Estande de Tiro no 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga.

Para a construção deverão ser observadas as considerações descritas em projeto arquitetônico, estrutura em concreto, elétrico, segurança e proteção contra descargas atmosféricas, hidrossanitário, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro global, cronograma físico global e planilha de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI). O local em que serão realizadas as intervenções está localizado na Rua Professor Colombo Etienne Arreguy, 149 – Bairro Nossa Senhora, sede do Batalhão.

O credenciamento para a licitação será realizado com entrega dos envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços relativos ao certame, de 8h15 até às 8h59 do dia 27 de maio de 2021, no Auditório do 14º BPM, situado à Rua Gaivotas, nº 662, bairro Vila Celeste, em Ipatinga. A empresa vencedora do certame deverá realizar visita a fim de averiguar o local e esclarecer dúvidas.

O preço para construção do Estande de Tiro do 62º BPM na planilha de orçamento elaborada, inserido todos os materiais e serviços descritos, custos diretos e indiretos, consta o valor de R$ 785.794,47.

De acordo com o edital de licitação, o valor descrito foi balizado nas planilhas de referência de contratação de obras públicas da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

O Estande de Tiro contribui, por exemplo, nas atividades de instrução, em capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de militares.