62º BPM recebe 23 viaturas

Entrega de uma delas ocorreu na manhã de ontem. Veículo será destinado ao patrulhamento escolar

CARATINGA – O governador Romeu Zema entregou no dia 10 de maio, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, 625 novas viaturas para 494 cidades mineiras. Destas, 23 são para área de atuação do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar dos deputados federais de Minas Gerais da última Legislatura (2015-2018). Uma delas foi recebida na manhã de ontem e será destinada exclusivamente ao patrulhamento escolar. A solenidade foi prestigiada por representantes de diversos segmentos da sociedade.

Tenente-coronel Luciano Reis, comandante do 62º BPM, especificou que foram 23 viaturas para a região de Caratinga e elas foram distribuídas para os diversos destacamentos. “Aqui em Caratinga no ano passado nós fizemos um projeto juntamente com o amigo Luciano Campos e os militares da Patrulha Escolar e encaminhamos esse projeto ao deputado federal Patrus Ananias (PT). Esse projeto foi aprovado e nessa verba de bancada parlamentar foi destinado um recurso para aquisição de uma viatura para Caratinga, viatura essa que será empregada no policiamento escolar”, explicou o comandante.

O oficial ressaltou que o veículo irá fortalecer o trabalho da Polícia Militar. “Vai ajudar no trabalho voltado para a prevenção criminal principalmente em escolas, onde têm jovens que precisam muito da orientação do policial militar. Nosso objetivo é que as escolas sempre tenham um ambiente de paz social”.

A respeito da Patrulha Escolar, oito militares irão se revezar, em turnos de serviços, para atender demandas no setor escolar do município, com o objetivo de trazer mais segurança e prevenção para alunos.

Sobre as demais viaturas, boa parte dos destacamentos já as receberam. Algumas unidades irão recebê-las no decorrer da semana, como é o caso do Pelotão da PM em Bom Jesus do Galho, cuja solenidade de entrega da nova viatura será promovida na tarde de hoje.