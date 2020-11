62º BPM realiza solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira

CARATINGA – Ao meio-dia de ontem, o 62º Batalhão de Polícia Militar realizou solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira. A Bandeira Nacional foi projetada pelo filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes e pelo filósofo Miguel Lemos, com desenho do artista e caricaturista Décio Vilares. A inspiração foi a Bandeira do Império, nossa oitava bandeira, desenhada pelo pintor francês Jean Baptiste Debret em 1822.

Nas dependências do 62º BPM foi realizada uma solenidade, com hasteamento do Pavilhão Nacional, sendo prestada a continência regulamentar pelos militares, “mantendo nossas tradições de respeito e patriotismo ao símbolo nacional que representa nossa nação”.

O evento foi presidido pelo comandante do 62 BPM, tenente-coronel Luciano Reis. Foi lida a nota do comando geral da Instituição durante a solenidade.