62º BPM realiza solenidade de promoção dos militares que concluíram o Curso Especial de Formação de Sargentos

CARATINGA – Aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), na sede da Unidade, a solenidade de promoção dos concludentes do Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS I de 2024. A solenidade foi presidida pelo subcomandante, capitão Jefferson, além dos familiares dos militares que foram promovidos à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar:

Os formandos são: 3º sargento Adriel, 3º sargento Rodrigo; 3º sargento Cleverson; 3 sargento Barbosa e também o 3º sargento Vinicius, este último que não pode estar presente por motivo de força maior.

O Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) foi criado com a finalidade de qualificar o público interno tornando-o apto a exercer as atribuições do cargo de Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. O curso possui módulos presenciais e módulos à distância, além de estágio supervisionado. O CEFS I / 2024 da 12ª Região foi concluído no dia 30 de agosto, em cerimônia solene realizada na cidade de Ipatinga, presidida pelo comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Márcio Roberto de Souza, tendo como paraninfo, o coronel veterano Juliano Fábio Lemos Dias.

Ao final o capitão Jefferson fez o fechamento parabenizando os formandos, desejando-lhes muito sucesso na nova fase carreira.