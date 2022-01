62º BPM realiza solenidade de destaques profissionais e entrega da primeira edição do troféu “Guardião das Palmeiras”

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (14) foi realizada solenidade em homenagem aos policiais militares que se destacaram no quarto trimestre e no segundo semestre de 2021 pelo 62° Batalhão e pela 12° Região de Polícia Militar. Também foram homenageados os militares recém-transferidos para a reserva altiva e os colaboradores beneméritos da unidade no segundo semestre de 2021.

Foi realizada a entrega da primeira edição do Troféu Guardião das Palmeiras, o qual foi instituído na gestão do atual do comando como forma de coroar militares e o colaborador benemérito que se destacaram pela lealdade, pelo esforço, pela proatividade, pela lisura e pelo comprometimento no cumprimento das metas e nos resultados pretendidos pela Unidade ao longo de todo o decorrer do ano nas modalidades administrativa, operacional, motorista padrão e ao colaborador benemérito.

“A gente procurou escolher uma data que encaixasse com esses dois momentos tão importantes, o de reconhecimento do trabalho realizado pelos nossos policiais militares no ano de 2021, quando a gente fez várias homenagens, e merecidos reconhecimentos, e ao mesmo tempo pensando em nossa tropa, juntamente como o deputado federal Subtenente Gonzaga, presenteá-los com esse equipamento tão importante para o dia a dia, que são as pistolas de emissão de impulso elétrico”, disse o comandante do 62º BPM, tenente-coronel André Pedrosa.

O comandante complementou enfatizando que “preocupados em reconhecer o trabalho dos policiais militares, principalmente nos períodos que a gente avalia, a gente entendeu que seria justo pelo trabalho dos militares que se destacaram durante todo o ano. Aquele trabalho perene, que o militar está sempre preocupado com as diretrizes, com as atividades do ano. Então criamos esse troféu no final do ano para homenagear os principais policiais militares que se destacaram no ano de 2021, também uma forma de motivar a todos a trabalhar em prol da nossa comunidade”.

RECEBIMENTO DE PISTOLAS DE EMISSÃO DE IMPULSO ELÉTRICO

Ao final da cerimônia todas as vinte e quatro frações do 62°Batalhão receberam, por meio de emenda parlamentar, do deputado federal subtenente Gonzaga, pistolas de emissão de impulso elétrico. Esse importante instrumento de menor potencial ofensivo, potencializará as intervenções policiais em que são necessários o uso diferenciado da força.

COLABORADORES

Além de várias autoridades presentes, foram agraciados como colaboradores beneméritos Kátia Rachel Silva Honorato, pelo apoio e zelo nas atividades de manutenção das estruturas da sede do pelotão de Bom Jesus do Galho e o empresário do Grupo Educacional Faveni, Leandro Xavier Timóteo, o qual vem contribuindo para a longevidade dos recursos estruturais e logísticos da Unidade, por meio de parcerias controladas pelo CONSEP de Caratinga e gerenciadas pela seção administrativa da unidade. “Vim como homenageado com o trabalho que fazemos em parceria com a Polícia Militar desde 2018. O Grupo Educacional Faveni contribui com a PM para o bom andamento da corporação. Então deixo meu agradecimento ao tenente coronel André Pedrosa e convido aos demais empresários da cidade a participar, porque precisamos de uma Polícia Militar ativa, que nos garanta segurança e fico muito honrado com a homenagem”, disse Leandro.

DESTAQUES DO 4º TRIMESTRE DE 2021

Policial Feminina Destaque

– Cabo Cristiane de Loures Valladares Fernanda, lotada na cidade de Taparuba

– Soldado Flávia Cristina Ferreira, integrante da base comunitária móvel

Grupamento Padrão e Destaque Operacional do Grupamento

– Sargento Carlin Alexandre Neto, representando todo o grupamento PM

– Sargento Murilo Sousa Freitas, indicado como destaque operacional do grupamento PM de Santa Bárbara do Leste

Destaque Administrativo

– Capitão Adão Ribeiro Nascimento, chefe da Seção Administrativa

Motorista Padrão

– Cabo Raphael Santiago Nogueira, do pelotão de Ipanema

Destaque Operacional

– Tenente Edinilson de Sousa Rodrigues, comandante do Pelotão de Bom Jesus do Galho

– Cabo Wendel de Paula Araújo Sena, agente de busca

– Cabo Eulimar Palmeiras da Silva, despachante COPOM

– Cabo Fabiano Sangi de Lima, integrante da equipe Tático Móvel

DESTAQUE SEGUNDO SEMESTRE DA UNIDADE

Boas Práticas Destaque

– Sargento Gledson Santos Silva, lotado em Imbé de Minas

Destaque Administrativo

– Capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da Seção de Planejamento Operacional

Motorista Padrão

– Cabo Rodrigo da Cruz Silva, motorista da equipe Tático Móvel

Grupamento Padrão e Destaque Operacional do Grupamento

– Sargento Marisson Gonçalves de Carvalho

– Cabo Rodrigo Lemos Shott, destaque operacional do grupamento PM de Pocrane

Destaque Operacional

– Tenente Fabrício Pizzani da Costa Motta, chefe da Seção de Inteligência

– Tenente Danilo Silva Rodrigues, comandante do 3º Pelotão da 287ª Cia PM

– Sargento Márcio Pereira da Silva, comandante da equipe Tático Móvel

Colaborador Benemérito

– Sargento veterano Giovani Carlos de Sousa Lima, pelo apoio efetivo a unidade nos treinamentos com uso de arma de fogo, por meio da cessão do espaço e estrutura do clube de formação de atiradores, de sua propriedade, no município de Inhapim

– Senhora Kátia Rachel Silva Honorato, pelo apoio e zelo nas atividades de manutenção das estruturas da sede do Pelotão de Bom Jesus do Galho

DESTAQUE REGIONAL SEGUNDO SEMESTRE PELA 12ª RPM

Destaque Administrativo Militar

– Cabo Claudio Teixeira de Siqueira

Destaque Operacional

– Sargento Carlos Alexandre Soares de Araújo

Destaque Administrativo Civil

– Isabella Rodrigues Correa, auxiliar administrativa do 62º BPM

Destaque Motorista Padrão

– Soldado Arley Bruno Santana Queiroz, lotado em Bom Jesus do Galho

TROFÉU GUARDIÃO DAS PALMEIRAS

– Capitão Jefferson Luiz Ribeiro se destacou no desempenho das funções administrativas, como chefe da Seção de Emprego Operacional e chefe da Seção de Comunicação Organizacional.

– Tenente Warley Marques Ferreira Silva se destacou no desempenho das funções operacionais, no desencadeamento de diversas ações e operações policiais, culminando na prisão de autores, apreensão de drogas e armas de fogo.

– Cabo Wedmon amorim Souza se destacou no desempenho de suas funções de motorista padrão, garantindo a longevidade dos recursos da frota da unidade.

– Grupo Educacional Faveni, representado por seu diretor/presidente, Leandro Xavier Timóteo, que vem contribuindo para a longevidade dos recursos estruturais e logísticos da unidade, por meio de parcerias controladas pelo CONSEP de Caratinga e gerenciadas pela Seção Administrativa do 62º BPM.