62º BPM realiza o primeiro curso do Tático Móvel na Unidade

CARATINGA – Teve início nessa segunda-feira (22) na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar o primeiro Curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel. O curso tem o objetivo de preparar o policial militar para atuar como primeiro esforço de recobrimento das unidades de execução operacional.

Para realizar oficialmente a abertura do curso, o comandante do 62° Batalhão, tenente-coronel André Pedrosa do Rosário, convidou o comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, que falou sobre os pilares da instituição, e sua aplicação na vida e carreira militar.

O curso conta com 30 militares matriculados, sendo 26 pertencentes à Unidade de Caratinga, dois militares de Coronel Fabriciano, um de Manhuaçu e um de Ipatinga.

O curso começou nessa segunda-feira (22) e irá ocorrer até 10 de dezembro, sendo ministradas técnicas e táticas de extrema importância para a capacitação dos policiai militares.

COMANDO DE CARATINGA

O tenente-coronel André Pedrosa ressaltou que a proposta para esse curso é dar uma formação aos militares para aqueles momentos onde há exigência de uma ação mais incisiva e mais complexa da Polícia Militar. “Temos alguns momentos que os próprios policiais militares precisam de um apoio dessas equipes da conhecida “Companhia Tático Móvel”, os militares dessa fração tem que chegar a esses momentos mais complexos em condições de agir. E o curso é voltado exatamente pra isso, para preparar o policial militar em condições extremas de fazer frente à criminalidade violenta, em situações que até mesmo nossas equipes têm alguma dificuldade e necessitam de uma força maior. A gente intitula inclusive a “Companhia Tático Móvel” como o braço forte do batalhão”, explicou o comandante André Pedrosa.

Ainda de acordo com o tenente-coronel serão diversas atividades e disciplinas, voltadas para condutas de patrulha, escoltas e procedimento frente a arrombamentos de caixas eletrônicos. “São situações extremas que a Polícia Militar tem que fazer frente, os policiais militares dessa companhia tem que estar preparados, então esse período de 20 dias serão preenchidos com várias disciplinas, inclusive jurídicas, questões físicas, pois os militares precisam estar bem preparados fisicamente. Então a cidade de Caratinga vai perceber a diferença com esse curso, serão diversas atividades de rua, vamos triplicar a movimentação de militares dessa companhia nas ruas, porque além das disciplinas teóricas e práticas, tem o estágio empregado em atividades reais e práticas no dia a dia”.

O comandante ressalta que o princípio da Polícia Militar é trabalhar com prevenção, evitar que o crime ocorra, o que já é tradição na unidade de Caratinga. “As nossas equipes doam-se ao máximo para fazer bem o preventivo, mas se ocorrer o crime a reposta que será dada por eles no dia a dia, é uma reposta qualificada, uma reposta de equipes bem treinadas e preparadas para isso. E o maior beneficiário desse curso é a comunidade, quando a gente prevê um curso desse, a gente agradece o comando da polícia por ter aprovado, é o primeiro do Tático Móvel na área do batalhão de Caratinga, então quando é organizado, o planejamento prevê isso, o que é importante não somente para instituição, como também para a comunidade. Colocar o curso nesse período, final de novembro, início de dezembro, já o período festivo, natalino, é exatamente com esse objetivo, o curso vai fazer frente a esse período de maior movimentação comercial em nossas cidades, concluiu o comandante.