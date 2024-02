62º BPM divulga dados operacionais referentes armas aprendidas e número de ocorrências de tráfico de drogas no ano de 2023

CARATINGA – Conforme o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar, “com o esforço incansável dos nossos valorosos militares, a Unidade conseguiu resultados altamente positivos de prevenção e repressão criminal e aumento da sensação de segurança na comunidade”.

De acordo com esses dados, com relação a repressão criminal, o Batalhão se destacou em diversos aspectos, por exemplo, na retirada de 212 armas de fogo de circulação.

As ações repressivas ao tráfico de drogas, também se destacam, com o registro de 454 ocorrências no ano.

“Os resultados alcançados refletem as ações preventivas e repressivas adotadas pelo Comando da Unidade e levadas a efeito pelo quadro de militares e servidores civis do Batalhão”, pontua o comando do 62º BPM;

Com informações: Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º Batalhão