62º BPM divulga dados operacionais do carnaval 2020

CARATINGA – No período de sexta-feira (21) a quarta-feira (26), integrantes do 62º Batalhão de Polícia Militar realizaram policiamento nas cidades que tiveram eventos carnavalescos, que foi o caso de Raul Soares, Ipanema, São Domingos das Dores, Conceição de Ipanema e Imbé de Minas.

“Para que os eventos pudessem transcorrer com o máximo de segurança, houve um emprego maciço do efetivo da Polícia Militar, para policiamento de carnaval, e também para o efetivo empregado no policiamento rotineiro”, informa o comando do 62º BPM.

Durante os dias de evento foram obtidos os seguintes resultados:

-Ocorrências registradas na área da Unidade: 356

-Autores presos: 97

-Menores apreendidos: 07

-Pinos com cocaína recolhidos: 278

-Buchas de maconha recolhidas: 07

-Cigarros de maconha recolhidos: 02

-Munições de diversos calibres apreendidas: 47

-Armas de fogo apreendidas: 06

-Armas brancas apreendidas: 04

-Simulacros de armas apreendidos: 03

-Veículos apreendidos/removidos: 63

-Houve o aumento de 130% no número de operações em relação ao carnaval de 2019.

-Redução de 41,67% no número de crimes violentos em relação ao carnaval de 2019.