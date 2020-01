62º BPM apresenta números que apontam a redução da criminalidade

CARATINGA – Na manhã de ontem, o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, apresentou resultados dos trabalhos do último ano. Segundo o oficial, os números mostram que houve redução significativa de crimes violentos, “que são homicídios, tentativas de homicídios, roubos, estupros, que geralmente causam maior clamor social”.

Em um comparativo de janeiro de 2017 até dezembro de 2019, no 62º Batalhão, composto por 24 municípios e com sede em Caratinga, a redução foi de 500 crimes, o equivalente a 56,5%, “número significativo no estado”, frisou o oficial.

Já na comparação entre os dois últimos anos, a redução dos crimes violentos foi de 32%, saindo de um patamar de 565 para 384. Na questão do roubo, que para o comandante do Batalhão é um crime que desafia a polícia e causa temor à sociedade, também houve a redução de 33%, sendo 340 registros em 2018 e 226 em 2019.

O 62º BPM também conseguiu reduzir os índices dos homicídios consumados. Em 2018 foram 44 homicídios e 35 em 2019. “Ainda é um crime que queremos reduzir, é o mais grave, o crime contra a vida. É sempre um desafio muito grande para as polícias”, ressaltou o tenente-coronel Luciano Reis.

No tráfico de drogas houve um aumento de apreensões. O comandante enfatiza a participação da comunidade através do DDU (Disque Denúncia Unificado -181), que teve um aumento de 17% dos registros.

Quanto às armas de fogo, o comandante explicou que o Batalhão se destaca em 10º lugar no estado, sendo 414 retiradas de circulação no ano passado. “São números para se comemorar, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade para manter o mesmo patamar em 2020”.

Comandante Luciano Reis disse que desde que assumiu o comando do 62º Batalhão tem buscado estratégias exitosas, como aumento da ostensividade no policiamento, principalmente nas regiões de maior aglomeração de pessoas, fiscalização da execução da pena, onde os indivíduos que estão em liberdade provisória ou a prisão em regime domiciliar, são acompanhados de perto, sendo feito um escalonamento de gradação em relação à periculosidade de cada um; e diversas operações policiais, sendo 18 mil em 2019. “Temos uma Polícia Militar bem intensa, nossos policiais são bem atuantes e isso faz com que ocorra a redução dos crimes”, destacou o oficial.

CARATINGA

Em Caratinga também houve a redução de crimes. Nos crimes violentos essa redução foi de 280 em 2018 para 217 em 2019, o que representa uma queda de 22,5%, sendo o melhor resultado desde 2013.

Em homicídios, cujo índice não baixava há três anos, a redução foi de 38%. “Caratinga era nosso maior desafio. Nosso objetivo era ter números num patamar aceitável e nós conseguimos. É o trabalho conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, poder judiciário, Ministério Público e também da comunidade com as denúncias”, destacou o oficial.

Ainda segundo comandante Luciano Reis, em Caratinga foram mais de 2 mil operações focadas nas zonas quentes de criminalidade e várias visitas de prevenção ativa, “trabalho diretamente voltado para a comunidade, onde são repassadas dicas de proteção e outras orientações”.

NOVIDADE

Além das reduções criminais, O 62º Batalhão traz uma novidade para esse ano que ajudará na segurança pública. “Será implementada a patrulha contra a violência doméstica, que vai trabalhar diretamente no seio familiar proporcionando o acompanhamento das mulheres, principalmente das que estão com medidas protetivas, e também os devidos encaminhamentos para prevenir esse crime”, finalizou tenente-coronel Luciano Reis.