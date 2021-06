62º Batalhão Guardião das Palmeiras completa seis anos

Para comemorar a data, de acordo com o capitão Jefferson, operações preventivas e ações sociais estão serão realizadas até a próxima segunda-feira (14). O capitão explicou que há seis anos a 22ª Companhia Independente cuja sede ainda era no bairro Esperança, foi elevada a condição de batalhão. “O batalhão hoje está no bairro Manoel Ribeiro Sobrinho, divisa com o bairro Aparecida e temos a grata satisfação de podermos comemorar essa data e aproveitar e parabenizar todos os policiais militares, que já passaram por essa unidade, que servem atualmente por aqui, militares da ativa, os veteranos, os servidores civis que muito contribuem para o nosso trabalho, profissionais da imprensa, todos os órgãos do sistema de defesa social, toda a população, todos os parceiros que são o motivo maior da existência da Polícia Militar”.

A Polícia Militar comemorou no último dia 9, seu aniversário de 246 anos, e dois dias após, o 62º batalhão completa seu 6º ano de existência, e para isso foi desenvolvido um cronograma de atividades em comemoração a esta data, com diversas ações e operações. “Hoje (sexta-feira, 11) nós finalizamos a campanha Guardião Solidário, que consistiu na arrecadação de alimentos, ela ocorreu em toda a área da unidade, com ênfase na cidade de Caratinga. Todos os alimentos, todos os donativos arrecadados foram entregues hoje. Entregamos esses alimentos para um projeto denominado “Melhor em Casa”, que é gerido prela prefeitura municipal, de uma excelência incrível, que assiste em casa pacientes com câncer. Tivemos a grata satisfação de entregar CARATINGA – Nesta sexta-feira (11), o 62ª Batalhão de Polícia Militar, denominado Guardião das Palmeiras, completou seis anos de existência.

todos os donativos a esse projeto. Agradecemos a todas as pessoas que participaram, que contribuíram, à população, aos policiais militares, aos parceiros, muito obrigada, podem ter certeza que fez muita diferença”, disse o capitão Jefferson.

As operações de comemoração terão maior ênfase nesta segunda-feira (14), porque praticamente todos os policiais militares estarão empenhados no trabalho.

O oficial da PM ressaltou ainda que com a implantação do batalhão em Caratinga, teve melhoria no efetivo e nos recursos logísticos. “Num passado não muito distante, cidades pequenas tinham três a quatro policiais, e hoje tem sete, e até 10, isso traz maior duração da Polícia Militar na rua, que contribui muito para a redução criminal”.