62º Batalhão faz homenagens a militares de destaque

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (8) foi realizada no auditório do 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, a solenidade em homenagem aos policiais militares da unidade, que no terceiro trimestre desse ano sobressaíram-se no exercício das atividades profissionais.

Os destaques foram nas modalidades policial feminino destaque, grupamento policial militar padrão da unidade e destaque operacional do grupamento, boa prática destaque, destaque administrativo, motorista padrão e destaque operacional.

O comandante tenente-coronel André Pedrosa do Rosário, o subcomandante, Major Wesley Flávio Soares e demais oficiais participaram da entrega dos certificados aos agraciados.

RELAÇÃO MILITARES DESTAQUES 62º BPM – 3º TRIMESTRE 2021

P2: Sargento Souza Júnior

Área administrativa: Cabo Maia

COPOM: Cabo Patrícia

286ª CIA – Tático Móvel

Operacional: Sargento Márcio

Motorista Padrão: Cabo Rodrigo Cruz

287ª CIA – PM – Caratinga

Operacional: Sargento Emerson

Motorista Padrão: Cabo Sandro Neiva

Policial Feminino em destaque: Sargento Cássia

Destacamento Padrão: Entre Folhas – Sargento Gomes e soldado Sales

Boas Práticas: Sargento Francisco (Imbé de Minas)

288ª CIA – Inhapim

Operacional: Cabo Wesley (Dst de Taparuba)

Motorista Padrão: Soldado Gomes (São João do Oriente)

Policial Feminino destaque: Cabo Cristiane – Taparuba

Destacamento Padrão: São Domingos das Dores – Sargento Roberto e sargento Custódio