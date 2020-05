62º Batalhão é destaque na realização de operações e redução criminal

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (6), foi realizada a reunião mensal através de videoconferência, entre os comandantes das sete unidades que compõem a 12ª Região de Polícia Militar.

O encontro é denominado de “Gestão do Desempenho Operacional – GDO”, e tem por finalidade avaliar, e mensurar o cumprimento das metas pactuadas pelo comando da instituição.

O tenente-coronel Luciano Reis, comandante do 62º Batalhão, apresentou os resultados benéficos alcançados pela unidade em diversas metas e indicadores, onde se destaca, o cumprimento das ações, no que se refere à prevenção ao crime de homicídio, crimes violentos em geral, apreensão de armas de fogo, ocorrências de tráfico de drogas, operações na zona rural, ações preventivas a violência doméstica e acompanhamento de egressos do sistema prisional.

A unidade está em segundo lugar no ranking de registros de ocorrências de tráfico de drogas, com 176 registros, e foi a que mais realizou as operações “Cavalo de Aço” e “Lei Seca”, no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação ao mesmo período em 2019.

Em relação aos crimes violentos, que são homicídios, roubos, estupros e extorsões, a redução foi de 15%, sendo o melhor resultado desde 2012.