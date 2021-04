62º Batalhão divulga dados operacionais dos primeiros meses do ano

CARATINGA – O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel André Pedrosa, está divulgando os resultados operacionais do período de 1º de janeiro a 4 de abril desse ano.

O oficial fez questão de destacar os resultados que o Batalhão conseguiu atingir no período analisado. “A unidade conseguiu apresentar resultados positivos, no que se refere à prevenção, repressão criminal, e com isso aumento na sensação de segurança para a comunidade”.

Os crimes violentos tiveram redução de 19,57%; enquanto os roubos diminuíram em 22,22%. Nos crimes de furto, o Batalhão conseguiu uma redução de 11,81%.

“A unidade continua se destacando nas ações de repressão qualificada, com a retirada de 96 armas de fogo de circulação”, pontuou o oficial.

As ações repressivas ao tráfico de drogas, também se destacam, com o registro de 122 ocorrências.

As operações na área urbana da cidade, e principalmente zona rural, apresentam números que demonstram a redução na incidência criminal. “Uma das estratégias usadas está relacionada às operações de prevenção aos crimes cometidos com motos”, frisa o comandante.

Nesse período foram presas 1.417 pessoas e apreendidos 483 menores infratores. Cento e setenta e sete denúncias anônimas via 181 foram todas verificadas.

A taxa de reação imediata da unidade é de 88,24% (taxa de prisão, após o cometimento dos crimes violentos).

As análises foram feitas em comparação com os dados de 2021, com o mesmo período do ano de 2020.

“Durante toda a pandemia a Polícia Militar se mantém firme no seu papel constitucional da preservação da ordem pública, transmitindo sensação de segurança ao povo mineiro”, concluiu o comandante.