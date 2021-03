62º Batalhão de Polícia Militar realiza operação para prevenir crimes

Onze armas de fogo foram tiradas de circulação

CARATINGA – Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, o 62º Batalhão da Polícia Militar realizou uma operação em Caratinga e nos 24 municípios pertencentes à Unidade para a prevenção de crimes.

Segundo o capitão Jefferson, todas as frações policiais desenvolveram ações estratégicas com bases em análise criminal, averiguação de informações, cumprimento de mandados de busca e apreensão com foco na prevenção de crimes violentos e apreensão de armas de fogo em situação irregular. Foram apreendidas 11 armas de fogo na área da unidade. “É um número bastante expressivo, todas essas armas estão irregulares, supostamente se encontravam na mão de infratores, e potencialmente poderiam ser utilizadas para o cometimento de crimes. Foi bastante relevante o resultado desta operação, gostaria de parabenizar todas as equipes de policiais militares que participaram e que conseguiram retirar essas armas de fogo de circulação”, afirmou o capitão.

Ainda de acordo como capitão, as operações continuarão, e afirmou que uma das estratégias do policiamento é a prevenção de crimes violentos.

O oficial da PM exaltou a importância da participação da comunidade com as denúncias anônimas. “A participação da população potencializa o trabalhos realizados pela Polícia Militar, então pedimos que façam a denúncia pelo 181, ou se for uma emergência, ligue no 190”, concluiu o capitão.

ALGUMAS APREENSÕES

Na rua Francisco Gomes da Luz, no bairro Santo Antônio, no último sábado (27/02) foram apreendidos uma espingarda de fabricação caseira, dois cartuchos calibre 380, um cartucho calibre 32, um recipiente contendo várias espoletas de acionamento, 34 pinos de cocaína e 65 pedras de crack.

No município de Imbé de Minas, no último domingo (28), militares retiraram de circulação uma arma de fogo, duas buchas de maconha e um cigarro da mesma droga. Uma pessoa foi presa.

E no mesmo dia uma mulher de 20 anos foi presa no bairro Aparecida portando um simulacro de arma de fogo. Algumas joias furtadas da vítima foram recuperadas.