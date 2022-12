62º Batalhão da Polícia Militar lança pedra fundamental de estande de tiro

CARATINGA – Na manhã dessa segunda-feira(5), autoridades civis e militares estiveram no 62º Batalhão de Polícia Militar, para o lançamento da pedra fundamental do estande de tiro.

A obra está sendo possível graças a uma emenda destinada pelo deputado federal Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, no valor de R$ 984.131,17, e deverá ser entregue em seis meses.

O subtenente Gonzaga destacou que Minas Gerais ostenta a polícia menos letal do Brasil, o que já demonstra um nível importante de treinamento. “Então do ponto de vista de números, o índice de homicídios no Brasil é 0,5 para cada grupo de 100 mil, um índice médio de 20 homicídios para cada 100 mil. A Polícia Militar ostenta esse índice, o menor no Brasil, e também menor vitimização das polícias, isso já é uma demonstração do alto nível de treinamento. E cada vez mais estamos preocupados com esse aperfeiçoamento, por isso nós encaminhamos esse recurso para a construção do estande de tiro, o treinamento para uso de arma é uma necessidade de todo policial, porque a arma existe numa perspectiva do policial para defender a vida dos demais. Então ele tem que estar treinado, tem que ser hábil. Por não ter esse estande aqui a Polícia Militar de Caratinga, os policiais precisavam deslocar para Inhapim, às vezes fazer no meio do mato, no barranco, então esse estande dará condições de treinamento não só para a Polícia Militar, mas para Polícia Civil, Polícia Penal e Ministério Público”, destacou o deputado.

O tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão, explicou que é um estande de tiro urbano, que ficará posicionado dentro do Batalhão e por isso dará mais praticidade ao treinamento dos policiais militares. “Isso também indica racionalidade da nossa administração, por conta disso são menos gastos com relação a deslocamento da tropa para fazer treinamento, então esse estande que está sendo criado por meio de emenda de indicação do deputado Submente Gonzaga, que se preocupa com as questões da segurança pública da nossa comunidade. Recebemos aqui também o nosso prefeito (Welington Moreira), parceiro nosso, extremamente preocupado com a segurança pública, então é um dia muito alegre para a polícia Militar”, ressaltou o comandante da PM.

O prefeito Welington Moreira enfatizou que é de suma importância o estande de tiro com funcionamento dentro do batalhão, permitindo assim um acesso mais rápido, mais eficiente, e mais seguro também. “E como o tenente-coronel André Pedrosa disse, o estande também servirá para outras corporações, outras entidades que se interessarem através de convênio para fazerem o treinamento de seus servidores aqui no local. Agradecemos ao deputado federal Subtenente Gonzaga pela indicação da emenda, objetivo que entendo eu desde a criação do batalhão já existia, e o comandante está colocando em prática agora e a gente espera que em breve estejamos de retorno ao batalhão para inaugurar esse espaço”, concluiu o prefeito.