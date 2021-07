62º Batalhão da Polícia Militar divulga dados operacionais do primeiro semestre

CARATIGA – Findado o 1° semestre de 2021, o capitão Jefferson apresentou os principais resultados operacionais alcançados pela Unidade, no período de janeiro a 30 de junho de 2021. Os números são comparados ao mesmo período do ano passado.

A participação popular com repasse de informações é muito importante no apoio ao trabalho da Polícia Militar. “Quero dizer também que a Polícia Militar não faz nada sozinha, esses números têm a participação fundamental dos demais órgãos de defesa social, como ministério público, poder judiciário, polícias Civil e Penal. Então é uma série de fatores que contribuem nessa redução de criminalidade que reflete na sensação de segurança, consequentemente num local mais tranquilo para se viver”, disse o capitão.

A Unidade conseguiu apresentar no semestre resultados positivos, no que se referem à prevenção criminal, aumentando assim a sensação de segurança na comunidade.

Destaca-se, a redução dos crimes violentos em geral, que foi de 19,16%, além da redução nos crimes de roubos, que foi de 35,11%. “Esses números são melhores ainda se analisarmos os dados do mês de junho de 2021, quando a Unidade conseguiu uma redução de 31,03% nos crimes violentos, e de 64,31% nos crimes de roubos. Outro aspecto importante foi a redução nos crimes de furtos, que foi de 12,40%. Em contra partida, o Batalhão apresenta aumento considerável na ações de repressão qualificada, onde se destaca a retirada de um total de 72 armas de fogo de circulação”, ressaltou o capitão.

As ações repressivas ao tráfico de drogas, também se destacam, com o registro de 176 ocorrências no período analisado.

As operações na área urbana da cidade, e principalmente zona rural, apresentam números que demonstram a redução na incidência criminal.

A taxa de reação imediata da Unidade chegou a casa de expressivos 90%, resultado esse que demonstra a eficiência da Unidade na resposta aos crimes violentos. 2615 autores foram presos e 243 menores foram apreendidos.

178 denúncias foram recebidas e verificadas. 156 mandados de prisão foram cumpridos.

O Batalhão realiza ainda o acompanhamento de 900 egressos do sistema prisional, onde é verificado se ele está cumprindo as medidas impostas pela justiça.

Uma das estratégias usadas está relacionada às operações com prevenção aos crimes cometidos sobre veículos de duas rodas, bem como na recuperação de veículos produtos de crime.