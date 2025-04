62º Batalhão da PM celebra 10 anos com corrida comemorativa

Evento também marca os 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais; corrida será no dia 8 de junho e promete integrar população e segurança pública

CARATINGA – O 62º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, sediado em Caratinga, prepara uma celebração especial para este ano. A unidade completará, no dia 9 de junho, dez anos de sua elevação à condição de batalhão, uma data emblemática dentro da trajetória da instituição. Para marcar o momento, será promovido um grande evento esportivo na cidade: uma corrida de rua que também celebrará os 250 anos de criação da Polícia Militar.

“A Polícia Militar tem algumas marcas que são emblemáticas dentro do contexto da instituição. E a cada 10 anos de uma unidade é uma dessas marcas, porque simboliza que aquela unidade vem dando certo ao longo do tempo”, destacou o Tenente Lessa.

A corrida acontecerá no domingo, dia 8 de junho, com largada prevista para as 8h30. O percurso terá 6 quilômetros, e a organização está a cargo do Circuito das Palmeiras, sob responsabilidade de Fúlvio Pires, conhecido organizador de provas esportivas na região. “Ele, inclusive, demonstrou um entusiasmo surpreendente ao se juntar à causa, reconhecendo o potencial do evento”, afirmou o tenente.

Mais que comemoração: aproximação com a comunidade

O evento esportivo será parte de um dia de celebrações. Além da corrida, a programação contará com música ao vivo, espaço infantil e praça de alimentação, criando um ambiente familiar e acolhedor.

“O objetivo principal, além da comemoração, é trazer um evento esportivo do esporte que é o mais praticado no mundo hoje em dia, que é a corrida. Tendo em vista a facilidade de prática, é algo acessível. Sabemos que em alguns lugares nem tênis a pessoa tem, mas ainda assim pratica”, comentou Lessa.

As inscrições para a corrida estão previstas para começar na segunda quinzena de abril, e os valores ainda estão sendo definidos. A organização busca apoiadores locais para viabilizar o evento. Já estão confirmados nomes como Liderança Faveni, Sicoob Credileste, Sicoob Credcooper, Mimo, Milani, IBRA, Faveni, e ACIC”.

Uma instituição próxima do cidadão

O tenente reforça que a ação também busca aproximar ainda mais a Polícia Militar da população. “A Polícia Militar passou por diversas etapas dentro do seu conceito de trabalho prestado. E hoje, mais do que nunca, temos a ideia de que o nosso principal cliente é o cidadão de bem. E nada melhor do que um ambiente de comemoração, de prática esportiva, para promover essa aproximação.”

A proposta, segundo ele, é proporcionar um domingo memorável. “Estarmos ali, numa manhã de domingo, promovendo saúde, comemoração e integração entre a Polícia Militar e a comunidade é uma forma muito significativa de celebrar nossa história.”

A organização

Segundo Fúlvio Pires, a estrutura contará com kit atleta, cronometragem eletrônica, premiação geral e por faixa etária, além de música e entretenimento para as crianças. “Estamos programando uma estrutura bem completa, com hidratação, distribuição de brindes pelos apoiadores e demonstrações ao longo da manhã de domingo”, explicou.

A largada está prevista para as 8h30, e a participação será permitida a partir dos 13 anos de idade. As premiações contemplarão os três primeiros colocados no geral, além de categorias divididas de 5 em 5 anos. A expectativa é de receber entre 500 e 600 inscritos, com possibilidade de ampliação para 700 vagas, caso as inscrições se esgotem rapidamente.

Os kits serão entregues no Batalhão. “Aqui mesmo vai ser feita a entrega dos kits. Todas as informações do evento serão divulgadas pelo Instagram do Batalhão, que disponibilizará o link direto para o site de inscrições e o regulamento da corrida”, reforçou Fúlvio.

A organização também está em contato com a Federação Mineira de Atletismo para homologação da prova e presença de árbitros oficiais. A corrida está prevista para acontecer em uma manhã de domingo, seguindo o formato das principais provas realizadas no Brasil e no mundo.

“Estamos confiantes, os patrocinadores estão apoiando e acreditamos que será uma corrida bem legal. Caratinga merece um evento desse nível”, finalizou o organizador.