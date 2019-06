62º Batalhão comemora 244 anos da Polícia Militar

CARATINGA – Diversas autoridades estiveram ontem na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar para comemorar os 244 anos da instituição no estado de Minas Gerais. Na mesma solenidade também foram comemorados os quatro anos de instalação do Batalhão em Caratinga.

Segundo tenente-coronel Luciano Reis, a Polícia Militar é uma instituição bissecular, a mais antiga do Brasil e que está muito próxima da comunidade, sendo orgulho do povo mineiro. “O trabalho do policial militar de servir e proteger a comunidade reflete significativamente na qualidade de vida do cidadão. Então nos orgulhamos muito de fazer parte da instituição e o que tenho a dizer é que a comunidade de Caratinga tem que se orgulhar dos militares que aqui trabalham sempre prontos para atender as missões, fazendo com que nos orgulhemos muito de estar comandando este batalhão que conta com quadro bastante qualificado de militares”, salientou o comandante.

O comandante do 62º Batalhão destacou ainda que Polícia Militar é pautada na ética, hierarquia e disciplina, além de ser uma instituição que vem avançando nos aspectos doutrinários e nos protocolos operacionais de atuação. “A Polícia Militar tem uma academia que recebe formandos de outras academiais, se solidificou no Brasil como referência, lida com Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), que é um programa de redução das drogas, e desde a década de 70 vem avançando na questão da polícia comunitária e é uma polícia que respeita os direitos humanos”.

HOMENAGENS

Foram homenageados militares de destaque no primeiro semestre no âmbito operacional, administrativo e motorista padrão. Houve também a homenagens de civis que, segundo o tenente-coronel Luciano Reis, são os parceiros que estão apoiando a PM na sua missão de servir e proteger a comunidade.

Relação de Destaques Profissionais – 1º Semestre 2019

Indicados pela 12ª RPM

Modalidade Nome Operacional Tenente Fabrício Pizzani da Costa Motta Sargento Uziel de Oliveira Soldado Filipe Bernardes da Silva Administrativo Capitão Wesley Flávio Soares Motorista Padrão Cabo Gustavo Medina da Silva

Indicados pelo 62º BPM

Modalidade Nome Operacional Tenente Michel José Mussi Sargento Adilson Quirino de Oliveira Sargento Flávio da Costa Batista Administrativo Tenente Adão Ribeiro do Nascimento Cabo Cláudio Teixeira de Siqueira Camila Frutuoso Motorista Padrão Cabo Silvio Cardoso Maia Cabo Vinícius Ferreira Werneck Cabo Demetri Vieira Dias

Relação de indicados a Colaboradores Beneméritos de 2019

Cargo/Função Nome Juiz de Direito do Juizado Especial e Diretor do Fórum da Comarca de Caratinga Anderson Fábio Nogueira Alves Promotora de Justiça da Comarca de Caratinga Hosana Regina Andrade de Freitas Prefeito Municipal de Inhapim Márcio Elias de Lima e Santos Comunicação Super Cabo TV Imprensa Jornal Super Canal Instituição Militar Tiro de Guerra 04-003

Militares transferidos para a reserva remunerada no período entre junho/18 a junho/19

Nome Posto/Graduação Data Tenente Cláudio Polidório Coelho Fevereiro/19 Sargento Darli Vaz S. Sobrinho Julho/18 Sargento Rosângela Cristina Martins Janeiro/19 Sargento Emerson F. Souza Fevereiro/19

MILITARES HOMENAGEADOS