62º Batalhão comemora 10 anos de história

CARATINGA – Em solenidade marcada por homenagens, emoção e reconhecimento, o 62º Batalhão de Polícia Militar celebrou na manhã desta segunda-feira (30/06) os 10 anos de sua instalação oficial em Caratinga. O evento integrou também as comemorações pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, reunindo autoridades civis, militares, imprensa e ex-comandantes da unidade.

A cerimônia aconteceu na sede do batalhão, no bairro Aparecida, inaugurada em 2017, e homenageou militares que se destacaram pelo serviço disciplinado e colaboradores parceiros da instituição ao longo da década.

“É UM FILME QUE PASSA NA CABEÇA”

Emocionado, o coronel da reserva Sérgio Renato, primeiro comandante do 62º BPM, recordou a responsabilidade e a alegria de ter liderado a criação do batalhão.

“É motivo de muita honra estar de volta a essa unidade, após 10 anos da inauguração. Eu fiquei em Caratinga por 4 anos e 11 meses e tive a grata satisfação de ser o último comandante da 22ª Companhia Independente e o primeiro comandante do 62º Batalhão. Um batalhão forjado com pessoas de muito respeito, com excelentes militares e sempre buscando o melhor para a sociedade de Caratinga. É um filme que passa na cabeça.”

Sérgio Renato também destacou o papel decisivo da comunidade, imprensa e lideranças políticas para a conquista da unidade: “Foi com muito apoio da sociedade e da imprensa que nós conseguimos tornar esse batalhão uma realidade para a cidade.”

“CRIAMOS AQUI UMA VERDADEIRA FAMÍLIA”

Também presente à solenidade, o coronel da reserva Luciano Reis, segundo comandante da unidade, ressaltou a importância da humanização no comando e na gestão de pessoas.

“Foi um momento muito feliz da minha carreira. Criamos aqui uma verdadeira família, focada na gestão de pessoas, na valorização do policial e na participação da vida comunitária. Isso deixou marcas e resultados que permanecem até hoje.”

Luciano Reis elogiou a imprensa local, destacando sua atuação histórica em parceria com a instituição.

“Caratinga tem uma imprensa diferenciada, que sempre caminhou junto com a segurança pública. Sempre fiz questão de manter essa relação próxima e de respeito mútuo.”

COMPROMISSO RENOVADO COM A SOCIEDADE

O subcomandante do 62º Batalhão, major Prata ressaltou o significado da data para a história da corporação e reforçou o compromisso da unidade com a população.

“Hoje realizamos a comemoração dos 10 anos do batalhão e também os 250 anos da Polícia Militar. É uma cerimônia especial. Caratinga tem registros da presença policial desde 1916, quando ainda era um destacamento. Evoluímos, vencemos desafios e estamos aqui graças ao empenho de cada militar, de cada comandante e do apoio da comunidade. Durante este mês, realizamos vários eventos e encerramos hoje com chave de ouro, entregando medalhas, homenagens e reverenciando nossos ex-comandantes.”

O major fez questão de reforçar a importância do envolvimento social: “Sempre reforçamos o compromisso com a sociedade, que é o mais importante. Nós trabalhamos para o cidadão e precisamos do apoio da população, tanto compreendendo nosso trabalho quanto fornecendo informações e demandas. Esse diálogo faz a diferença.”

DÉCADA DE CONQUISTAS

O 62º BPM nasceu da antiga 22ª Companhia Independente, que em 11 de junho de 2015 foi oficialmente elevada a batalhão. Hoje, a unidade é responsável pela segurança de 24 municípios, com efetivo de mais de 300 policiais militares.

A antiga sede no bairro Esperança deu lugar à atual estrutura, inaugurada em 2017, graças ao esforço conjunto do comando da época e ao apoio institucional e político.

Ao longo dessa década, o batalhão conquistou índices expressivos de atuação, reforçando sua posição como referência em segurança pública na região.