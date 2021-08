62 º Batalhão recebe 14 policiais militares

CARATINGA – O 62º batalhão em Caratinga recebeu nessa quarta-feira (4), 14 novos militares para compor o quadro efetivo.

De acordo com o capitão Jefferson, os policiais contribuirão com os trabalhos nos municípios que pertencem à unidade. “Tenho a grata satisfação de comunicar às comunidades atendidas pelo Batalhão, em nome do comandante André Pedrosa, que a unidade está recebendo 14 militares, a maioria recém-formado pela companhia escola que fica no 14º Batalhão em Ipatinga. Eles trabalharão junto com os militares que aqui já atuam, fazendo frente à criminalidade e levando sensação de segurança à população”, informou o capitão.

Entre os recém-chegados está o soldado Gean Junior Néry, de 27 anos. Natural de Caiana (MG) é formado em Letras. Ele atuará no grupamento de Pocrane, que pertence ao pelotão da PM de Ipanema. O soldado Néry agradeceu a recepção no 62º Batalhão e falou da satisfação em se tornar um militar. “Foi uma recepção muito calorosa, o comando nos trouxe os índices e planejamentos, e temos esperança de vir e fazer o melhor, a gente foi treinado, a gente trabalhou bastante para estar aqui, e a gente espera para contribuir na região, fazer o nosso melhor. Fazer parte da carreira militar é um sonho de infância, tenho boas influências, tenho parentes na corporação, e principalmente pela representatividade que a Polícia Militar tem no estado em no Brasil”, destacou o soldado Néry.