62° BPM – LUTO*

Com enorme pesar e tristeza, o Sr. Comandante do 62° BPM comunica o falecimento do Cabo PM Carlos Augusto Israel, de 38 anos.

O militar encontrava-se na ativa, lotado em Caratinga.

Há quase dois anos vinha sofrendo com um câncer de estômago, tendo passado por cirurgia para a retirada de órgãos, além de receber vários tratamentos. Todavia, nos últimos meses seu quadro de saúde, infelizmente, piorou.

Apesar de todo o apoio e assistência dados ao militar pela Corporação, família, profissionais da saúde e amigos, ele não resistiu e faleceu na manhã de hoje, domingo, 20 de junho de 2021.