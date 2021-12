62° BPM forma primeira turma do curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel

CARATINGA- O 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga realizou nesta sexta-feira (10), a formatura do 1° curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades. Pela PM, ocuparam local de destaque o comandante do 62° Batalhão, tenente-coronel André Pedrosa; o subcomandante da unidade, major Wesley Flávio; o paraninfo dos formandos, sargento Vandeir Batista e o coronel Sérgio Renato.

André Pedrosa destacou a importância do trabalho realizado com os militares, que teve início no final do mês de novembro. “Essa formatura pra nós é motivo de festa, uma vitória não somente para a Polícia Militar, não somente institucionalmente, mas, para nossa comunidade. Saibam que estamos entregando a melhor forma de emprego de policiamento, a tropa melhor treinada e especializada para as atividades do nosso dia a dia, para situações onde inclusive essas equipes darão apoio às próprias guarnições”.

Um ponto destacado pelo comandante foi o aperfeiçoamento profissional dos participantes, que passaram por diversos treinamentos de situações desafiadoras. “Foram três semanas pesadas, mas, com uma série de incremento de treinamentos, treinamentos diferenciados, os militares que estão aqui são diferenciados, com a formação acima da média, conhecimento, o que vai engrandecer a segurança pública da nossa cidade. A diferença desse policial para o do dia a dia está exatamente nesse treinamento voltado para situações de maior risco, de crimes violentos. Quero agradecer a toda nossa coordenação, os oficiais e praças deste Batalhão que fizeram com que acontecesse esse curso, é considerado um dos maiores cursos na atualidade na Polícia Militar. É um ganho para a comunidade”.

O tenente Alessandro Moraes, coordenador técnico do curso, citou o esforço dos formandos. “Foi uma luta enorme desde que o comando repassou essa missão para a equipe coordenadora, buscamos conhecimento em outras unidades que já realizaram esse tipo de curso. Através dessas experiências anteriores e dentro da realidade nossa do Batalhão de Caratinga elaboramos nosso planejamento e com a graça de Deus estamos concluindo o curso, tudo transcorrendo dentro do que foi planejado. O curso exigiu muitos dos militares que estão formando, dos que participaram da coordenação também. Foram momentos de cansaço físico e mental. Foram três semanas intensas, mas, estamos entregando policiais militares mais bem preparados para atender a sociedade”.

Cabo Cruz foi um dos participantes do 1° curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel e enfatizou que a experiência foi fundamental para sua atuação na PM. “Foi um curso muito difícil, para alguns extremamente complicado, questão de família, alguns militares perderam entes queridos durante o curso, mas, conseguimos. Qualifica o policial militar em atuação em ocorrências complexas. Estamos extremamente felizes pela conclusão. Foi muito gratificante”.

Cada militar participante recebeu o certificado de conclusão de curso. Já os que se destacaram ainda receberam um troféu.