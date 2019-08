61ª Plenária de Orbis do Brasil acontecerá em Caratinga

CARATINGA- A 61ª Plenária de Orbis do Brasil acontecerá entre os dias 7 e 10 de agosto de 2019, no Vind’s Plaza Hotel. De acordo com o presidente do Orbis Clube Caratinga, Carlos Alberto Soares, o ‘Carloto’, esta é quarta vez que Caratinga recebe o evento.

Carloto detalha que a Plenária será um espaço de discussão sobre o papel social da instituição. “O Orbis Clube de Caratinga recebe mais uma vez um encontro de todos os Orbis existentes no Brasil. Nessa plenária, encontramos com os clubes para discutir os trabalhos realizados durante um ano e traçar novas metas para o ano seguinte. Vêm clubes de várias partes do Brasil, não somos muitos, mas os poucos que existem realizam obras de filantropia, um trabalho social, como também a meta principal que é o companheirismo, os membros e a comunidade”.

A programação é extensa. Na quarta-feira (7), está prevista missa em ação de graças na Catedral São João Batista, com participação do coral, às 19h. Em seguida, será realizada apresentação musical da Banda Santa Cecília, recepcionando os plenaristas. A abertura oficial do evento ocorrerá no América Futebol Clube, seguida de apresentação artística da Aplauso Escola de Dança, finalizando com jantar e show de Nathan Vieira Trio.

Entre os dias 8 e 10, no Vind’s Plaza Hotel, na parte da manhã terão reuniões, com palestras, apresentações de trabalhos de todos os clubes; debate e elaboração de metas para a nova gestão. “Nesse encontro também será eleito o novo presidente Orbis do Brasil, o atual presidente Emerson é de Canelas, no Rio Grande do Sul. Na parte da tarde levaremos os plenaristas a conhecer um pouco os pontos turísticos de Caratinga. No primeiro dia, levaremos o pessoal para conhecer a Rota da Cachaça. Eu nasci aqui e não sabia que existia, mas é um lugar muito bonito, que também fabrica rapadura, melado, muita coisa. E para quem vem de fora, por exemplo, o povo do Sul está acostumado só com uva e lá tem o plantio de cana, como também o de café. No dia seguinte, vamos levá-los na Fazenda Baixadão, para conhecer o plantio e beneficiamento do café. Na segunda-feira teremos no Lions Clube Itaúna, no Limoeiro, uma noite caipira, pois temos que propagar nossa cultura, nosso folclore. Na terceira noite teremos um baile à fantasia e no quarto dia teremos um almoço mineiro no Lions Clube Caratinga”.

ORBIS CLUBE CARATINGA

O Orbis Clube Caratinga tem décadas de um trabalho dedicado às causas sociais. Carloto avalia de maneira positiva, a trajetória na cidade. “Há 47 anos nosso Orbis Clube de Caratinga já existe. Faz um trabalho muito bem feito, temos feito várias obras, inclusive Caratinga não tina uma bandeira, realizamos uma gincana, onde foi escolhida a bandeira de Caratinga que até então não tinha. Se a cidade tem hoje uma Amac, foi uma obra do Orbis Clube de Caratinga; se existe o Moviso, é uma obra do Orbis e por aí várias outras obras que a comunidade até desconhece”.

O clube se reúne todas as segundas-feiras, de 19h30 às 20h30, na Travessa Coronel Ferreira Santos, 58, sala 04. “Somos um clube de 17 pessoas, sem fins lucrativos. Nós não temos benefício de ninguém, o que fazemos é através de trabalho nosso, realizamos uma vez por mês uma feira de pechincha, onde angariamos fundos para as despesas do clube e de trabalhos a serem realizados. A comunidade que quiser participar de um clube de prestação de serviços, ser voluntário, pode nos comunicar que estaremos à disposição”, finaliza.