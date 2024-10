61.103 eleitores são esperados nas urnas em Caratinga

CARATINGA- Caratinga tem 61.103 eleitores e eleitoras aptos/as a votar nas eleições municipais de 2024, que acontecem no domingo, 6 de outubro. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE.

Do total, 55.340 (90,57%) já estão com biometria e 5.763 (9,43%) sem biometria. São 32.279 mulheres e 28.822 homens. Os números ainda apresentam 27.214 casados e 26.883 solteiros. Por grau de instrução, a maioria possui Ensino Médio Completo.

Caratinga conta com cinco candidatos a prefeito, cinco a vice e mais de 200 que buscam uma das 17 vagas na Câmara de Vereadores.

Confira os dados completos do perfil dos eleitores: