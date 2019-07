Santuário prepara programação que tem início no domingo (28) e segue até o dia 4 de agosto

CARATINGA- Entre os dias 28 de julho a 4 de agosto, o Santuário – Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, de Caratinga celebrará a 60ª Semana Eucarística. Com o tema “Eucaristia e Dom de si” e o lema “Eu vivo, mas não sou eu; é Cristo que vive em mim”, a comunidade prepara a festividade que reúne um grande número de fiéis da Diocese de Caratinga.

A Semana Eucarística nasceu dentro do carisma da Congregação do Santíssimo Sacramento, como explica padre Jesus Mateus de Oliveira. “Estamos nos últimos dias de preparativos para a Semana Eucarística. Convidamos todos vocês a participar conosco, será uma semana de reflexão da espiritualidade e, consequentemente, a eucaristia ao qual esse santuário é dedicado, chamado de Adoração Perpétua. Nossa missão de sacramentinos é anunciar a eucaristia como fonte de vida e libertação para todas as pessoas que buscam através da fé desse sacramento da igreja, aprofundar e seguir a Jesus Cristo. Estamos já na 60ª Semana Eucarística, na cidade de Caratinga, tivemos por início na hoje Paróquia da Conceição e de lá, os padres sacramentinos da época, depois da doação dessa propriedade onde está construído o Santuário, vieram para cá, no chamado santuário velho”.

De segunda a sábado, a programação terá início com a celebração eucarística das 6h30, com convidados de outras paróquias e cantores para a animação. “Esse ano com uma programação muito especial, porque vamos refletir mais sobre a vocação de nosso santo fundador São Pedro Julião Eymard, tão importante para esta obra. Queremos focar sobre a sua espiritualidade, que é de suma importância para que as pessoas de fato possam compreender mistério que é de doação, de vida, alimento para a caminhada. E cumprimos também aquilo que a igreja tem como missão para todos, que fazem parte desse caminho de fé. Sintam-se todos convidados a participar”, explica padre Mateus.

A abertura acontecerá no domingo (28), com a benção para os caminhoneiros, como detalha padre Mateus. “Benção para os caminhoneiros e motoristas. É uma tradição da Semana Eucarística, por ser próximo também à Festa de São Cristóvão, fazemos essa ligação, porque Caratinga tem uma vocação para o meio de transporte, seja de carga ou de pessoas, inclusive algumas empresas grandes nasceram aqui. Talvez, pelo fato de ser cortada pela BR-116, é um fato relevante para a cidade, também a necessidade de olhar mais para esse lado dos motoristas, caminhoneiros, que trabalham nesse meio e dão muito de sua vida para esse desenvolvimento, fazer essa logística. São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas”.

O pároco padre Vittorio Baggi deixa o convite para que os fiéis participem da Semana Eucarística e enfatiza a importância da reflexão durante estes oito dias. “São celebrações da maior importância e beleza, com um sentido muito especial. O tema é extremamente difícil, que está sendo abordado em nossa congregação no mundo inteiro, a partir do último capítulo geral dois anos atrás. Uma coisa muito bonita, muito profunda, uma proposta de vivência de uma vida moldada no Cristo, no Espírito Santo, assim como aconteceu com São Paulo: ‘Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim’. Participem, será muito interessante a celebração. Venham, as portas e o coração estão abertos ainda mais”.